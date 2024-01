Hasta 13.600 personas recibirán a los Reyes Magos en Las Gaunas para iniciar una intensa agenda en Logroño

El público que no pueda acceder al recinto podrá seguirlo desde una pantalla y tendrá animación y chocolate caliente

La cabalgata, que recorrerá el centro de Logroño desde las 19:00 horas, este año estrena itinerario pasando por San Antón y Cien Tiendas

Hasta 13.600 personas recibirán este viernes, 5 de enero, a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en el Estadio Municipal Las Gaunas en un acto que supondrá el inicio de una intensa agenda en Logroño de Melchor, Gaspar y Baltasar.

A las 10:30 de la mañana está prevista la llegada de los Reyes en un helicóptero del Batallón de Maniobra (Bhelma III), siendo Logroño, tal y como ha destacado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, la única ciudad donde el Ejército se encarga de traer a los Reyes en un helicóptero "de esta envergadura".

Las puertas se abrirán antes, a las 9:00 de la mañana. Habrá dieciséis puertas para acceder del estadio (al igual que el año anterior, las puertas 0, 3 y 16 permanecerán cerradas). Por cada una de ellas accederá un máximo de 850 personas.

Hasta la llegada de Sus Majestades, habrá un espectáculo a cargo de la empresa Eroico, en el que participarán trescientas personas, tal y como ha detallado la concejala delegada de Festejos, Laura Lázaro.

Destacan las actuaciones de danza de las academias de baile López Infante y Conchi Mateo, así como la riojana Marina Oliván, finalista en el programa de talentos La Voz Kids, que interpretará el conocido tema navideño 'All I want for Christmas is you'.

El espectáculo previo al aterrizaje de Sus Majestades girará en torno a una historia protagonizada por el personaje 'Perseido, el guardián de las estrellas' y sus ayudantes, las seis 'pléyades'' o estrellas, que irán presentando los números musicales y de entretenimiento. Habrá un personaje sorpresa que no se ha querido desvelar.

Para que todo discurra con normalidad y sin incidentes, efectivos de Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil velarán por la seguridad del evento y el adecuado tránsito de los ciudadanos dentro del estadio.

Como es habitual en este tipo de eventos, se activará el Plan de Alerta Antiterrorista Nivel 4 y el Centro de Coordinación Operativa, controlado por Policía Local y Nacional.

AUTOBÚS LANZADERA y CHOCOLATE PARA QUIEN NO ACCEDA

Sainz ha pedido a los ciudadanos que, en la medida de lo posible, acudan a Las Gaunas en transporte público o andando para evitar el colapso de tráfico en las inmediaciones del estadio.

Ha informado de que habrá un autobús lanzadera gratuito que saldrá del Monumento al Labrador con una única parada en Las Gaunas con una frecuencia estimada de quince minutos desde las 8:00 horas. El horario del último servicio desde la parada de Las Gaunas será a las 11:30.

Para quienes no puedan entra al campo de fútbol se colocará una pantalla gigante en el exterior del estadio desde donde podrá seguirse la llegada de los Reyes Magos. Además, para estas personas habrá chocolate caliente y animación.

Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán una vuelta al campo de fútbol para saludar a los niños y niñas para, a continuación, en torno a las 11:40 horas, abandonar Las Gaunas y realizar varias visitas institucionales.

Una de las novedades de este año es la visita que, posteriormente, harán los Reyes Magos, a las 12:50 horas, a las instalaciones de la pista de hielo del CDM Lobete, donde ya se han sorteado las entradas.

Allí se podrá disfrutar de una exhibición de los clubes de patinaje de la ciudad, con jugadores de hockey hielo, actuaciones de patinadores como Alba Ruiz y Mario Martínez Íñiguez y coreografías.

Para este encuentro, el Ayuntamiento ha habilitado 250 invitaciones dobles para acceder a la Pista de Hielo, mediante un sorteo en el que se registraron 1.800 inscripciones. Las entradas de los afortunados se pueden recoger hoy en el servicio municipal 010.

Además de la pista de hielo, sus Majestades visitarán también el viernes la planta de pediatría del Hospital San Pedro, la degustación del Roscón Solidario, la Cocina Económica, Aspace o la residencia de mayores Albura.

NUEVO RECORRIDO Y PASO RESTRINGIDO

A partir de las 19:00 horas, los Reyes Magos de Oriente participarán en la tradicional cabalgata, organizada por el Ayuntamiento de Logroño, en colaboración con la Asociación Cabalgata de los Reyes Magos.

La cabalgata partirá desde el parque de La Cometa, y discurrirá, a lo largo de un recorrido de cerca de tres kilómetros, por las calles Gonzalo de Berceo, Murrieta, Avenida Portugal, Avenida de La Rioja, San Antón, Pérez Galdós, Vara de Rey, Doctores Castroviejo, Juan XXIII, Avenida de la Paz (en sentido contrario de circulación), hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde terminará.

Para Radio Rioja "es un año muy especial", ya que cumple noventa años organizando la cabalgata de Reyes "y llevando la ilusión desde la SER a miles de niños y niñas de la región", ha destacado su director, Alberto Aparicio, señalando que participarán 749 personas en el desfile.

Durante todo el itinerario, el público podrá situarse a ambos lados de la calzada para disfrutar de la cabalgata, a excepción del tramo de Avenida Juan XXIII, entre los números 5B al 11, donde sólo podrán ubicarse en el lado de los números pares.

A partir de las 17:00 horas, Policía Local y el Parque de Servicios procederán al acotado y señalizado del recorrido en la zona de las Cien Tiendas. También a partir de ese momento, se procederá al cierre y desmontaje de las terrazas ubicadas en las Cien Tiendas afectadas por el recorrido.

Desde las 19:00 horas, no estará permitido el tránsito del tráfico rodado en las Cien Tiendas, incluido el acceso y salida de garajes; y de 20:15 a 21:30 horas queda restringido el acceso, entrada y salida en los portales, comercios y bares ubicados en los números del 5B al 11 de la calle Juan XXIII.

El concejal ha relatado cómo ha sido "una decisión compleja" porque , "las 100 tiendas pasa por un momento delicado a nivel de firme y de obras", pero ha explicado que "en una reunión mantenida a pie de calle, con todos los propietarios de locales, con los comerciantes y comunidades de vecinos por unanimidad optaron por que La Cabalgata pasara por sus calles". Ha añadido que este trabajo de pasar el recorrido por ahí hace que sea un kilómetro más largo.

El presupuesto de la llegada de los Reyes Magos a la ciudad asciende a 137.800 euros, de los que 107.800 serán aportados por el Ayuntamiento, destinados a la Banda de Música, seis de las carrozas y la sonorización de las mismas, cinco tractores y sus conductores, pantalla gigante y equipo de sonido, diez lotes de contactos artísticos para la llegada y la cabalgata, patrocinio y retransmisión, además de difusión publicitaria. Por su parte, la Asociación Cabalgata de los Reyes Magos destina 30.000 euros para la organización de la cabalgata.