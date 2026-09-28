Hasta 15 empresas agroalimentarias de La Rioja participarán en la Feria SIAL París de manera "agrupada"

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, junto al gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hasta quince empresas agroalimentarias de La Rioja participarán, del 17 al 21 de octubre, en la Feria SIAL París de manera "agrupada", tal y como ha avanzado hoy la consejera de Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León.

En rueda de prensa junto al gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Luis Pérez Echeguren, ha señalado cómo Francia es uno de los "mercados principales" de La Rioja, con unas exportaciones que alcanzaron los 460 millones en el año 2204 en el sector agroalimentario.

En respuesta a una "demanda" de este sector, el Gobierno de La Rioja invertirá 400.000 euros en facilitar la presencia de quince empresas en dos 'hall', uno destinado a las cárnicas y otro a las conservas, pero participando "de manera agrupada".

Asistirán empresas, ha relatado la consejera, de platos preparados, aceites, frutos secos, snacks, productos cárnicos, conservas, embutidos, jamones, o condimentos.

En concreto, las firmas que viajarán a París son Hijo de Jose Martínez Somalo, S.L.; Embutidos Luis Gil, S.L.; Embutidos Domingo Ortiz Moreno, S.L.; Cerrillo Fontecha, S.L.; Sacesa Selección, S.L.; Ajopel, S.L.; y Conservas Ferba, S.A.

También, Productos Pafritas, S.L.; Juan José Jiménez, S.L.; Vinagrerías Riojanas, S.A.; Conservas de Autor, S.A.; Kel Grupo Alimentario, S.L.; Vegola Ibérica, S.L.U.; L. R. 115 Almazara Riojana, S.L.; y Comercial Rioverde, S.A.

El sector agroalimentario riojano cuenta con 580 empresas, un volumen de negocio que supera los 2.500 millones de euros y más de 8.000 puestos de trabajo generados.