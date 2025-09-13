16 agricultores, cuatro bodegas y un concurso de cata, este domingo en El Espolón en el Concurso Agrícola de La Rioja

Archivo - Concurso agrícola edición de 2023 en El Espolón - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

Organizado por Fundación Caja Rioja, se desarrollará entre las 10 y las 14 horas, con entrega de premios que será a las 13,30 horas

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Agrícola de La Rioja que organiza Fundación Caja Rioja regresa al Paseo del Espolón este domingo 14 de septiembre con lo mejor de la tierra riojana.

Un total de 16 agricultores, las bodegas ganadoras del último Concurso de Vinos de La Rioja y el III Concurso de Cata Popular por Cuadrillas se desarrollarán en horario de 10 a 14 horas. La entrega de premios será a partir de las 13,30 horas.

La actividad llega una vez más, como es habitual, en época de vendimia y vísperas de las fiestas de San Mateo, y continúa con su carácter innovador para dar a conocer la labor de las personas que trabajan en el campo.

Habrá presencia de 16 agricultores, también de agricultores miembros del CPAER y de las cuatro bodegas ganadoras en el Concurso de Vinos de La Rioja.

Además, este año también participarán el stand de "#productoriojano", con motivo de la colaboración con el Gobierno de La Rioja, así como Fungiturismo para promocionar el centro temático dedicado al champiñón en Pradejón.

El Concurso Agrícola de La Rioja está organizado por Fundación Caja Rioja, cuenta con el patrocinio de CaixaBank y el Gobierno de La Rioja a través de La Rioja 360, y la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y del CPAER (Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja). Este año también colabora la Asociación de Belenistas, que se encargará de realizar un mural con sal sobre productos agrícolas.

Los agricultores proceden de prácticamente toda la geografía de La Rioja con localidades representadas como Alfaro, Albelda de Iregua, Agoncillo, Arrúbal, Entrena, Nalda, Préjano, Santo Domingo de la Calzada, Rincón de Olivedo, Lardero, Logroño.

Se podrán ver productos como melocotones, manzanas, melones, ciruelas, peras, nectarinas, paraguayos, sandías, tomates, pimientos, chiles, cebollas, pochas, berenjenas, calabazas, pasas de ciruela claudia reina, remolacha, piparras, patatas, acelgas, lechugas, higos, uva, apio, albahaca, escarola, azafrán ecológico, almendras, hierbas y plantas aromáticas y culinarias, zanahoria, pochas, alubia blanca, alubia verde, guindillón, etc.

PREMIOS

Los premios de esta edición están formados por una cantidad económica y una escultura de cerámica realizada por la artista riojana Celia Martínez.

Los premios son los siguientes:

Mejor conjunto de Fruta: 600 euros y trofeo

Mejor Conjunto de Hortaliza: 600 euros y trofeo

Mejor Fruta: 300 euros y trofeo

Mejor Hortaliza: 300 euros y trofeo

Mejor Agricultura Ecológica: 300 euros y trofeo

Mejor Agricultor/a Joven (menor de 40): 300 euros y trofeo

Mejor Proyecto Agrícola: 600 euros y trofeo

CATEGORÍAS DEL CONCURSO.

La modalidad de Joven agricultor valora la incorporación de nuevos profesionales a la agricultura de La Rioja y reconoce a los titulares de explotaciones agrarias de menos de 40 años de edad.

La modalidad de Proyecto Agrícola. En esta modalidad, además de la calidad del producto presentado, se tendrán en cuenta parámetros como la sostenibilidad, la divulgación y apertura de las explotaciones a visitas interpretadas, la participación social en su territorio, la recuperación de especies autóctonas, la singularidad de su producción, la radicación de los productos, la dimensión que aportan a la cultura agraria riojana y al desarrollo rural y la innovación.

Conjunto, que reconoce al ganador del Concurso Agrícola de La Rioja. Se valora la calidad de los productos en parámetros como la presentación, calibre, homogeneidad, tipología y, especialmente, la variedad de productos que conforman la exposición obtenida en sus explotaciones.

En la Modalidad de Agricultura Ecológica participan los agricultores de producción ecológica de La Rioja reconocidos por el CPAER, se valorarán los productos expuestos y se tendrá en cuenta el esfuerzo del cuidado medioambiental en la producción agraria y los requisitos necesarios para mantener su calificación como tal.

III CONCURSO DE CATA POR CUADRILLAS.

El Concurso de Cata es una actividad de promoción más del Concurso de Vinos de La Rioja, puesto que los ganadores serán los vinos sobre los que se articula el evento.

Además, como ya se hizo en los dos años pasados, los ganadores del Concurso de Vinos de Cosechero y, en esta edición, también el ganador del Concurso de Vino de Municipio, tendrán un espacio en El Espolón donde mostrar sus productos y ofrecer a todos los visitantes la degustación de los mismos.