28A.- El PP sale "a ganar las elecciones" ante un "momento histórico" en el que "nos jugamos el futuro de España"

Actualizado 07/04/2019 14:36:25 CET

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha garantizado este domingo que el Partido Popular "sale a ganar las elecciones" del próximo 28 de abril, "en un momento histórico para España, para La Rioja y para nuestros municipios". Todo en unas elecciones en las que "los españoles tendremos que decidir entre dos modelos frontalmente distintos, la incertidumbre de Sánchez o la estabilidad de Pablo Casado".

José Ignacio Ceniceros ha realizado estas declaraciones durante la clausura del acto de presentación de los candidatos del PP de La Rioja al Congreso y al Senado que se ha celebrado esta mañana en el salón de usos múltiples del Ayuntamiento de Logroño.

El presidente del Ejecutivo regional ha destacado en su intervención que "cada convocatoria electoral es un acto de confianza. Una confianza que no se hereda y que se gana con trabajo y humildad y se pierde con tan solo un mal gesto" y por ello ha pedido a los candidatos que trabajen "día a día, en la calle, con los ciudadanos estando cerca de ellos porque las elecciones no se ganan en las encuestas, sino saliendo al encuentro de la gente".

"Los riojanos saben muy bien que cuando gobierna el PP todos salimos ganando" y por ello les ha pedido "alejarse de cualquier arrogancia y trabajar por la gente. Vamos a salir al encuentro de todas esas personas que depositaron su confianza en el PP y les vamos a pedir a quienes dejaron de confiar en este proyecto que vuelvan otra vez a la casa del PP. Además, a los que se abstuvieron les vamos a pedir que reflexionen", ha indicado Ceniceros.

Además, ha continuado, "frente a los insultos y descalificaciones tenemos que defendernos con propuestas y soluciones porque el PP es la respuesta a sus inquietudes, a sus problemas del día a día, de la economía, del empleo, el partido que baja los impuestos, de la educación, de la mejor sanidad y, en definitiva, el partido de las personas".

"EL PP ES EL VALOR SEGURO"

En el acto también ha participado la alcaldesa de Logroño y candidata al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, quien ha asegurado que estas elecciones "son muy importantes ante el escenario tan difícil que tenemos por delante". Para ello "el PP es el valor seguro y tenemos un equipo muy bueno para luchar por España y por los españoles".

"Sentimos España y nos duele España y en los 21 días que quedan para las generales vamos a darlo todo para ganar", ha indicado Gamarra porque "tenemos un gran líder, Pablo Casado, que quiere a su país y cree en un proyecto para toda España, el mismo para La Rioja que para Ceuta o Bilbao... eso es lo importante en un proyecto político".

El PP "no es solo un eslogan" como hacen "otros partidos" y el próximo 28 de abril "nos jugamos el futuro con nuestro principal aval, Pablo Casado, para garantizar el futuro y la estabilidad institucional".

"UN PARTIDO QUE SABE LLEGAR A ACUERDOS"

Durante su discurso, Gamarra ha recordado que el PP ha sido capaz "de llegar a acuerdos con muchos partidos, UPN en Navarra, el Partido Aragonés o con Foro Asturias, por ejemplo, que han renunciado a presentarse para fortalecer la opción centro derecha mientras que otros partidos no han querido formar parte de la suma que fortalece".

Tras los nueve meses de Gobierno de Sánchez, "al que solo le importa él y mantenerse en La Moncloa, hemos vuelto a la destrucción de empleo" y se nota que el PSOE "está nervioso" porque "mienten". "Nos acusan de ser el partido que va a bajar las pensiones cuando somos el que las hemos garantizado siempre. El único presidente del Gobierno de España que ha votado a favor de la congelación de las pensiones se llama Pedro Sánchez".

Parece que Sánchez "se esconde para que nadie pueda demostrar cómo miente. No se atreve a debatir con su adversario" pero "nosotros queremos comparar nuestros proyectos políticos porque nos jugamos España y queremos opinar sobre el futuro de España".

"No queremos una España en la que falten territorios. Queremos democracia y eso se consigue desde el centro derecha y votando al PP. Queremos un país con futuro y que no se venda a cambio de votos para seguir estando en La Moncloa. El centro derecha solo tiene un posible líder y presidente del Gobierno de España, Pablo Casado" porque "las otras dos opciones no son seguras".

Al PP "nos gusta sumar. Unificar el voto" y el próximo 28 de abril "vamos a ganar las elecciones".

EL PP, "UN PARTIDO PEGADO A LA TIERRA"

Previamente, los candidatos al Congreso y al Senado por La Rioja han intervenido para mostrar su compromiso con el partido ante las próximas elecciones. En su caso, el candidato al Congreso, Alberto Cristóbal ha asegurado que con el PP "las administraciones públicas son el motor para que las empresas creen empleo y crezcan" y ha destacado que el PP "siempre ha estado pegado a la tierra y a sus municipios".

Por su parte, la candidata al Senado, Rosa Ortega, se ha definido como "riojana con principios sólidos" y ha apostado por "la educación como motor social". Formar parte del equipo del PP "es un orgullo porque es un partido que piensa en las personas, en la familia, en la educación, se implica con las mujeres y muestra su lucha contra la violencia de género, por la sanidad, por la conciliación y por el aumento de las pensiones de la mujeres".

La candidata al Congreso, Marta Fernández, ha agradecido pertenecer "al mejor equipo" con un proyecto "que es capaz de defender la unidad de España" ante unas políticas socialistas que "ponen en peligro la economía del país".

Además, Carlos Yécora, candidato también al Congreso ha asegurado que en este nuevo reto "quiero ser la voz de los riojanos en Madrid y reivindicar la España rural" porque el PP "está en cada rincón de la geografía española y lo demostramos día a día".

"No queremos una nueva política que elimine ayuntamientos, amamos nuestros pueblos y vamos a trabajar por ellos", ha defendido.

"REFERÉNDUM POR ESPAÑA"

Finalmente, el número 2 al Senado por La Rioja, Javier Merino, ha asegurado que "jugamos en el mejor equipo, el del PP" ante unas elecciones que "van a ser un referéndum por España".

Ante ello, "hay dos opciones apostar por un clima de concordia y de prosperidad económica de la mano del PP o por Sánchez y sus socios independentistas y separatistas que se han unido para romper España".

"Nos jugamos mucho, o se rompe España si sale Sánchez o apostamos por la unidad y el cumplimiento de la Constitucional". Con todo ello, ha finalizado, "el PP en el centro derecha es el único referente y un partido con una dilatada que puede consensuar, dialogar y gobernar en situaciones de extrema dificultad económica y social. El único que ha sido leal con los españoles y con España".