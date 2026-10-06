LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, se ha mostrado favorable al adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre, anunciado ayer por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, recalcando que "es capital que todo ayude a mantener y mejorar la convivencia".

Preguntado por los periodistas sobre los próximos comicios durante la presentación de un nuevo complejo 'Senior Living' que se va a construir próximamente en la ciudad, Escobar ha apuntado que "siempre todo lo que sea facilitar que la gente se exprese es una buena noticia, las elecciones son una buena noticia".

"Ahora, que todo discurra con normalidad. Y, como alcalde de Logroño, desde luego me parece capital, capital, capital, que todo ayude a mantener, a mejorar la convivencia, que es el principal activo que tenemos en esta ciudad. Lo digo siempre y lo recuerdo una vez más", ha finalizado.