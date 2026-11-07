29N.- IU Celebra Su 40 Aniversario En La Rioja Confiando En Que La "Movilización" Lleve A Sus Candidatos "A Madrid" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de La Rioja celebra este sábado su 40 aniversario, con la confianza en que, en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, la "movilización de los trabajadores y trabajadoras" lleve a sus candidatos "a Madrid".

Así lo ha expresado la diputada regional de la formación, Henar Moreno, a preguntas de los medios de comunicación momentos antes de comenzar el acto de conmemoración de esta efemérides, que se está celebrando esta mañana en el Espacio Lagares de Logroño.

En sus palabras, "tenemos aquí a Alba, que estamos seguros que conjuntamente con Diego, en Congreso y Senado respectivamente, van a ser la representación de la izquierda transformadora en nuestra comunidad autónoma", en referencia a Alba Díez, número 1 a la Cámara Baja, y Diego Mendiola, número 2 a la Cámara Alta -tras alcanzarse un acuerdo con el PSOE, que encabezará la candidatura con Concha Andreu-.

Moreno ha incidido en que "creo que son los ciudadanos, los trabajadores y trabajadoras, los que van a definir el futuro, y son conscientes de que, si ellos no mueven este país, no lo va a mover nadie".

Por eso, se ha mostrado convencida en que "se van a movilizar", primero, "para la huelga general" del próximo miércoles 11, "pero también se van a movilizar el 29 de noviembre, y veremos a nuestros representantes en las instituciones en Madrid".

Por su parte, Diego Mendiola ha señalado la jornada del 40 aniversario como un momento "de profundo contenido político pero también de profundo contenido emotivo", señalando que "en estos 40 años, IU siempre ha estado en todas las luchas, en la movilización, con cualquier reivindicación justa de los trabajadores y en defensa de los servicios públicos".

"Y yo creo que es lo que venimos hoy a conmemorar, todas esas personas que han puesto lo mejor de su vida, lo mejor de su tiempo en el bien común. Estamos en una situación en donde 40 años parece que no son nada, pero al final siguen sobrando motivos", ha dicho.

Por eso, ha recordado que "vamos encaminados a organizar y a colaborar en que la huelga general del próximo miércoles 11 de noviembre sea un éxito, nos vamos a volcar", porque IU "siempre ha sabido de qué lado posicionarse, de qué lado estar, que es en defensa de los trabajadores, en defensa de los servicios públicos, en defensa del patrimonio de los que no tienen patrimonio".

Así, ha asegurado que, desde la formación, "posteriormente vamos a dar lo mejor de nosotros y de nosotras para que el Frente Amplio tenga la fuerza suficiente y parar, como se está parando en Estados Unidos, como se está parando en Brasil, la ola reaccionaria".

"Y es la izquierda movilizada la que va a conseguir hacer que PP y Vox vuelvan a ser derrotados", ha finalizado Mendiola.