29N.- Nadal (PP) Resta "Solidez" A La Huelga General Y Señala Que "A Quien Hay Que Reclamar" Es "Al Gobierno Actual" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha restado este lunes en Logroño "solidez" a los objetivos de la huelga general del próximo miércoles 11 de noviembre, y ha señalado que "a quien hay que reclamar" el cumplimiento de esos fines es "a quien lo ha gestionado todos estos años, al Gobierno actual".

Durante una visita hoy a la capital riojana, en la que ha aprovechado para visitar una empres y para reunirse con representantes de la patronal y de los colegios profesionales riojanos, Nadal ha dicho, a preguntas de los periodistas, que "tradicionalmente una huelga general se convoca por parte de los sindicatos de cualquier país para cambiar la política económica del Gobierno".

Sin embargo, ha señalado que "estamos llamados a las urnas el 29 de noviembre, por lo tanto parece un contrasentido, porque ya los españoles van a elegir esa política económica que quieren". "Por lo tanto -ha afirmado- la convocatoria no parece que tenga solidez desde el punto de vista de cuáles son los objetivos que pretenden".

A ello ha sumado que "hay que recordar que, si el problema para haber convocado la huelga, es la vivienda, a quien hay que reclamárselo es a la que han tenido la gestión de las políticas de vivienda, de las leyes de procedimiento administrativo y de los instrumentos para intervenir en el mercado de alquileres que ha sido el Gobierno actual y el Parlamento actual por el resultado de sus políticas de vivienda".

Políticas, ha subrayado, que han producido "escasez" en la oferta y "con unos precios que han subido de forma estratosférica para la población joven son prácticamente inalcanzables". "Ocho años gobernando el Partido Socialista y ocho años en los que el problema de la vivienda ha pasado de ser un problema marginal a situarse en el número uno de las preocupaciones de los españoles", ha recordado.

Algo que "es consecuencia de una política cuyo principio básico ha sido no crear las condiciones para que haya suelo con el que se pueda construir; no crear las condiciones para que haya un sector de la construcción, del que se ha hablado con desprecio, que sea capaz de construir esas viviendas; o de ver la liberalización de suelo como especulación".

El resultado final de todo ello "es que nos faltan más de 700.000 viviendas y que se crea un déficit anual de unas 100.000 al año". "Por eso -ha recalcado- nuestra propuesta es construir un millón de viviendas al año. Porque si no hay más viviendas, no podemos resolver el problema. Si hay más demanda que oferta existente, el único resultado es que cada vez sube y sube y sube más el precio".

En este sentido, ha apuntado que "a corto plazo, las viviendas que tenemos disponibles son las viviendas vacías y ahí el Gobierno ha hecho todo lo posible para asustar a los arrendadores, si se permite la ocupación, si se permite la interocupación, si se intervienen continuamente los precios, si se ponen obstáculos a recuperar la vivienda cuando no se paga la renta, el resultado final es que los propietarios retiran sus viviendas del mercado de alquileres".

Así, Nadal -que ha cifrado entre el 30 y el 40 por ciento el descenso de la oferta de alquileres en algunas zonas ya- ha considerado que "lo que necesitamos es una política en la que haya más viviendas a disposición, tanto para compra como alquiler, y esto hará que los precios sean más razonables", creando las condiciones para que haya ese millón de viviendas, que la mayor parte es burocracia, y fortalecer el sector de la construcción".

Y hacerlo prestando "especial atención a dos segmentos de la población que necesitan más", comenzando "por los jóvenes, porque les empiezan su vida laboral, tienen contratos menos estables, ganan menos dinero, y por lo tanto les es más difícil señalizar la solvencia tanto al arrendador como a la entidad financiera".

A este respecto, el PP plantea "reducir parte de lo que tienen que aportar al principio, sobre todo para la compra de vivienda, porque un joven que quiera comprar una vivienda necesita poner casi el 30% del valor de la vivienda desde el principio, porque los bancos ya no financian más del 80% después de la crisis financiera y luego entre impuestos, notaría, registro y otros gastos se les va otro 10%".

"Nuestra propuesta -ha precisado- es, en ese 10%, que la mayor parte son impuestos, reducir los impuestos para los jóvenes en más de un 60% y el 40% del restante, refinanciarlo. Y crear incentivos fiscales e incentivos de ahorro y avales para el 20% restante. Esto nos permitirá que los jóvenes puedan, junto con, pero primero tiene que haber viviendas, porque no puedes comprar una vivienda que no existe".

El segundo segmento es "la población de rentas más modestas que necesitan un apoyo público ya mucho más directo que para eso existe la vivienda de protección pública". No ha podido plantear un porcentaje de ese millón de viviendas que plantean los 'populares' que sería para VPO, porque, a su juicio, "lo importante es que haya mucha más vivienda de VPO y de mercado libre".

"Hay -ha insistido- que liberalizar suelo y crear los instrumentos para que también vengan a invertir todos los promotores que quieran invertir en suelo español. Para que nos hagamos una idea, dado el precio medio de la vivienda en España y dado que necesitamos un millón de viviendas, probablemente necesitaremos entre 150 y 300 millones de inversión en vivienda en los próximos cuatro años para poder resolver el problema".

PENSIONES.

También se ha referido Alberto Nadal a las pensiones. "Si yo fuera un pensionista, de lo que realmente estaría preocupado es de que el presidente Pedro Sánchez siguiera en La Moncloa, porque lo que puede mantener y garantizar nuestro sistema público de pensiones es una política económica adecuada, que haga crecer de forma sostenida la economía", ha afirmado.

Y, de este modo, "cada vez que el Partido Popular ha gobernado, no solamente siempre han crecido todos los años las pensiones y se han pagado puntualmente, sino que además el sistema ha salido fortalecido respecto a lo que tenía inicialmente".

"Mientras gobierna el Partido Popular, los pensionistas tienen que tener claro, uno, que el sistema de pensiones públicos va a ser viable; dos, que se van a pagar puntualmente las pensiones; y tres, que se van a revalorizar con el IPC. Es más, solo si gobierna el Partido Popular se pueden garantizar estas cosas", ha finalizado.