Elisa Garrido y Raúl Díaz, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Movilizar anualmente un 1 por ciento del PIB para garantizar el acceso a la vivienda es la principal propuesta que realiza el PSOE en esta materia de cara a las elecciones generales del día 29, como ha apuntado este viernes los candidatos socialistas de La Rioja al Congreso, Elisa Garrido y Raúl Díaz.

Un planteamiento, entre otros, que supone "un modelo de protección" y que han contrapuesto a las políticas que plantea el Partido Popular, de "desregulación" y que "nos llevan de vuelta a lo peor de lo que fue la burbuja inmobiliaria".

Como ha señalado la cabeza de lista, la vivienda "es uno de los grandes desafíos sociales". Por eso, el empeño del gobierno de Pedro Sánchez ha sido "construir e intervenir, ya que la vivienda es un derecho, no un activo financiero".

Garrido ha destacado que "hemos empezado a cambiar el paradigma para que la vivienda se consolide como el quinto pilar del Estado del Bienestar, combinando parque público asequible y regulación frente a la especulación".

En este sentido, ha argumentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha multiplicado por 8 la inversión en vivienda respecto del último gobierno del PP". Además, "se ha aprobado la primera Ley por el Derecho a la Vivienda de la democracia, una ley que funciona y que ha permitido congelar los alquileres allí donde se aplica".

Elisa Garrido ha afirmado que este 29 de noviembre "están en juego dos modelos de política relacionada con la vivienda; el modelo del PSOE, de abordar la vivienda como un derecho, y el modelo del ticket electoral de PP y VOX, que se centra en la desregulación, la ley de la selva y la barra libre para los fondos buitre".

Por eso, en La Rioja "el único voto útil para alcanzar un gobierno de progreso que apueste por actuar para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible es el voto al PSOE".

La cabeza de lista al Congreso ha explicado que "somos conscientes de que queda mucho por hacer, por lo que nuestro compromiso para la próxima legislatura pasa por movilizar anualmente un 1% del PIB para garantizar el acceso a la vivienda".

Además, la vivienda a precio asequible "será la principal prioridad de la legislatura, para lo que aumentaremos el parque de viviendas públicas y protegidas para alcanzar la media de los países de nuestro entorno".

Y todo, "con más ayudas, estabilidad y protección a personas inquilinas y pequeños propietarios y propietarias, poniendo freno a la especulación".

"EL PP NO HACE NADA".

Mientras, el número 2 al Congreso ha destacado que en La Rioja "tenemos un ejemplo muy claro de cómo actúa un gobierno de derechas". En primer lugar, "no aplicando la Ley de vivienda".

Y, ha añadido, "si observamos los presupuestos regionales para el próximo ejercicio, comprobamos que las ayudas a familias e instituciones sin fines de lucro disminuyen". También "caen las ayudas a inquilinos, las del alquiler para jóvenes y aquellas dirigidas a la emergencia habitacional".

Así, "mientras el PP no hace absolutamente nada, ha dicho Raúl Díaz, "la situación se deteriora, los jóvenes retrasan la edad de emancipación y muchas familias destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de la vivienda".

Díaz ha recordado que la mayor parte de las competencias en materia de vivienda "residen en las comunidades autónomas, por eso la pregunta para el señor Capellán es cuántas llaves de viviendas de protección oficial va a entregar durante esta legislatura; la respuesta es ninguna".

Raúl Díaz ha asegurado para finalizar que "todo aquel que quiera que la vivienda sea un derecho y no un negocio, que defienda la intervención pública, la existencia de un parque público con vivienda asequible y digna y proteger al inquilino y al pequeño propietario tiene un camino; votar al PSOE".