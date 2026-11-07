Unas 3.000 personas participan en una nueva marcha reivindicativa sobre el Hospital de Calahorra

Imagen de la manifestación. - EUROPA PRESS

CALAHORRA (LA RIOJA), 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La manifestación en defensa del Hospital de Calahorra, que se ha desarrollado en la tarde de este sábado en la ciudad, ha contado de nuevo con asistentes de la propia localidad y de La Rioja Baja en general, concentrando a algo más de 3.000 personas a su llegada a la Glorieta de Quintiliano procedente de la Plaza del Raso a través de las calles Grande y Mártires.

La marcha ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer "25 años cuidándote. 25 años resistiendo. Un hospital de todos y para todos". Carteles más pequeños enarbolaban frases como "Menos goteras, más goteros".

Se han coreado además a lo largo de la marcha gritos en apoyo de la sanidad pública y se han escuchado frases como "Capellán escucha, La Rioja baja está en lucha" o "Queremos hospital, no una sucursal".

El portavoz de SOS Hospital Calahorra, Marcos Herreros, ha querido resaltar el "carácter apolítico" en esta manifestación, si bien la marcha contaba con el apoyo de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja, Marea Blanca de La Rioja, Amnistía Internacional o el sindicato Comisiones Obreras.

Tras unos segundos de silencio en recuerdo de las víctimas del último accidente ferroviario en Urda, Herreros ha centrado sus palabras en criticar los cambios ocurridos tras la integración del Hospital de Calahorra en la estructura del SERIS.

Una situación calificada como "experimental" por los convocantes de la manifestación, para los que habría derivado en "el desmantelamiento de las estructuras administrativa, laboral, de gestión y asistencial, eliminando el comité de empresa propio, así como los órganos directivos y de gestión para trasladarlos a Logroño".

En palabras del portavoz, "se recortaron camas y coberturas de enfermería, ponen en peligro la contratación de 80 profesionales eliminan todas sus unidades asistenciales y no asistenciales, eliminan a todos sus coordinadores, a todo su personal facultativo y no facultativo y lo trasladan a la relación de puestos de trabajo del Hospital San Pedro".

"Congelan el presupuesto para 2025 y 2026 y para colmo con total falta de transparencia nos recortan las inversiones de este año en dos millones de euros que se han desviado a la sanidad privada", ha dicho además Marcos Herreros.

En el manifiesto no ha faltado una referencia a "la fuga de profesionales sanitarios", asegurando que "se han ido médicos de trece especialidades y un número muy elevado de enfermeras, lo que supone un nuevo y dramático recorte en la cartera de servicios".

Finalmente, los convocantes han subrayado el hecho de que el Hospital de Calahorra "da servicio al 25 por ciento de la población riojana" y también, mediante convenio, a algunas localidades cercanas de la vecina comunidad navarra, razón por la que insisten en que sus reivindicaciones "no sean ignoradas".

El 29 de marzo de 2025, tras sucesivas concentraciones a las puertas del centro sanitario, la plataforma SOS Hospital de Calahorra materializó su primera gran manifestación por las calles de la ciudad. A

aquella movilización le siguió otra en Arnedo, el 26 de abril, y una segunda en Calahorra, el 8 de noviembre del mismo año, que resultó multitudinaria.

El 9 de mayo de 2026, la plataforma trasladó sus reivindicaciones a Logroño, donde celebró una cuarta manifestación. El de hoy, por tanto, sería el quinto capítulo -tercero en Calahorra- de protestas a las que en esta ocasión se ha sumado la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja.