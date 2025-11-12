El 49º Ciclo Nacional de Zarzuela arranca en el Auditorio Municipal con una gala lírica gratuita el 29 de noviembre

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado 29 de noviembre, a las 19,30 horas, el Auditorio Municipal de Logroño será el escenario de la gala inaugural del 49º Ciclo Nacional de Zarzuela, organizado por la Compañía Lírica de Aficionados (CLA) Pepe Eizaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

La presentación del ciclo ha contado con la participación de la concejala de Cultura, Rosa Fernández; el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la vicepresidenta de la CLA Pepe Eizaga, Cristina Basurto. La concejala de Cultura ha subrayado que "este festival se ha consolidado como una cita imprescindible en la vida cultural de nuestra ciudad, contribuyendo de manera destacada a la difusión de la zarzuela entre los ciudadanos y, desde el Ayuntamiento de Logroño, seguiremos apoyando su crecimiento y continuidad".

Por su parte, el director general de Cultura ha señalado que "La Rioja se vuelve a convertir en el escenario de una gran propuesta cultural que se suma al incesante calendario que ofrece la región durante todo el año para que riojanos y visitantes puedan disfrutar de experiencias completas que les permitan vivir la cultura con mayúsculas en el mejor entorno y gastronomía posible. Hoy incorporamos una nueva cita en la que podremos adentrarnos en un gran género como la zarzuela como una magnífica fórmula para generar nuevos públicos".

PROGRAMACIÓN DEL 49º CICLO NACIONAL DE ZARZUELA

La gala inaugural del sábado 29 de noviembre, a las 19,30 horas en el Auditorio Municipal, reunirá al coro de la CLA Pepe Eizaga junto a varios ganadores del 42º Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño-La Rioja: Andrés Sánchez Joglar (Cuba), Alexandra Zamfira (Rumanía), Julia Merino, Daniel Gallegos (México), Antonella Zanetti (Argentina) y Alonso Cano. Todos ellos estarán acompañados al piano por Ricardo Francia, pianista oficial del certamen. El programa incluirá una selección de piezas de ópera y zarzuela.

El ciclo continuará en el Teatro Bretón, donde el cuadro artístico de la CLA Pepe Eizaga pondrá en escena dos destacadas producciones. El domingo 7 de diciembre, a las 20,00 horas, se representará la zarzuela 'La del manojo de rosas'. Se trata de un montaje "totalmente renovado y diferente a lo que el público de Logroño ha visto en otras ocasiones", ha destacado Basurto.

El sábado 13 de diciembre, también a las 20,00 horas, será el turno de 'La corte de Faraón'. La vicepresidenta ha señalado que "en 96 años que está cumpliendo este año la CLA es la primera vez que la pone, por lo que supone un reto, para el que hay mucha ilusión y muchísimo trabajo detrás".

Ambas funciones contarán con un reparto integrado por reconocidas figuras de la lírica que asumirán los papeles principales: Andrea Jiménez, Marco Moncloa, Facundo Muñoz, Hevila Cardeña, Amelia Font, José Luis Gago, Miki Ferrer y Carlos Crooke. Asimismo, el ciclo incorporará la participación de los actores riojanos Amadeo Marín, Juan Carlos Picatoste y Rubén García Bañuelos, y, por primera vez, la colaboración de la academia Másquedanza Centro Artístico, dirigida por Vanessa Cordero, que aportará un componente coreográfico adicional a las representaciones.

La orquesta que acompañará ambas zarzuelas estará dirigida por José Ángel Cabezón, director de la Banda Municipal de Logroño. Los músicos que la integran son, en su mayoría, profesores y profesionales procedentes de Logroño y Calahorra, conformando una formación de carácter eminentemente local que refuerza el compromiso del ciclo con el talento riojano.