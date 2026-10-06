El 52,7% del estudiantado de la UR opta por desplazarse a pie o en bici entre el campus y su lugar de residencia

Una persona circula por el carril bici - Eduardo Parra - Europa Press

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad del alumnado de la Universidad de La Rioja, el 52,7 %, se desplaza entre su residencia y el campus de forma activa, a pie o en bicicleta, según una investigación que analiza la relación entre la forma de acudir a la universidad y distintos indicadores relacionados con la salud y el bienestar.

Esa es una de las conclusiones de la investigación titulada 'El desplazamiento activo y su relación con la salud mental y el estilo de vida en el estudiantado universitario español' y publicada en el número 165 de la revista Apunts. Educación Física y Deportes, editada por el Departament d'Esports del Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC).

El estudio es obra Gloria Tomás-Gallego, Esther Gargallo-Ibort y Josep María Dalmau-Torres, de la Universidad de La Rioja, junto a Daniel Arriscado-Alsina (Universidad de La Laguna) y Raúl Jiménez-Boraita (UNIR).

En el estudio participaron 1.142 estudiantes de distintos cursos y facultades de la Universidad de La Rioja que respondieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 las encuestas de los investigadores. Del total de participantes, el 48,4 % acudía a la universidad andando y el 4,3 % lo hacía en bicicleta. Entre quienes utilizaban medios de transporte no activos, el vehículo privado era la opción más habitual (25,2 %), seguido del transporte público (20 %).

Además de conocer cómo se desplazaban los estudiantes, el estudio analizó la relación de estos hábitos con diferentes aspectos de su salud y bienestar. Entre ellos se encontraban la actividad física, el estrés percibido y la satisfacción con la vida, así como otros factores relacionados con los hábitos de vida y la salud mental.

Los resultados muestran que los estudiantes que se desplazaban a pie o en bicicleta realizaban también más actividad física a lo largo de la semana. Este grupo presentaba, además, menores niveles de estrés percibido y una mayor satisfacción vital que quienes utilizaban medios de transporte motorizados.

Los investigadores señalan que estos resultados deben interpretarse como asociaciones entre las variables estudiadas. Al tratarse de un estudio realizado en un momento concreto, sus resultados no permiten afirmar que desplazarse a pie o en bicicleta sea la causa directa de una menor percepción de estrés o de una mayor satisfacción con la vida.

El trabajo también apunta a diferencias en función de algunas características de los estudiantes. El desplazamiento activo era más frecuente entre los más jóvenes y entre quienes no compatibilizaban sus estudios con un empleo remunerado. El análisis también encontró una menor frecuencia de este tipo de desplazamiento entre los estudiantes con mayores ingresos.

A partir de estos resultados, los autores plantean la posibilidad de impulsar medidas que hagan más sencillo desplazarse de forma activa hasta el campus, especialmente entre los grupos en los que esta opción es menos habitual. Entre las propuestas que recoge el estudio se encuentran disponer de aparcamientos seguros para bicicletas, establecer incentivos que favorezcan estos desplazamientos y mejorar la conexión de la universidad con los distintos barrios mediante itinerarios peatonales y ciclistas seguros.

El estudio concluye que facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta puede contribuir a favorecer la actividad física entre la población universitaria. Los autores plantean, además, que este tipo de medidas pueden integrarse en estrategias más amplias destinadas a promover hábitos de vida saludables y entornos urbanos más sostenibles.