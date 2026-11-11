El 5,41 % de los trabajadores del Gobierno de LaRioja ha secundado la huelga general

Archivo - Palacio De Gobierno Riojano REMITIDA / HANDOUT Por GOBIERNO RIOJANO Fotografía Remitida A Medios De Comunicación Exclusivamente Para Ilustrar La Noticia A La Que Hace Referencia La Imagen, Y Citando La Procedencia De La Imagen En La Firma 20/ - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 712 trabajadores del Gobierno de La Rioja ha secundado la huelga general de hoy, día 11, lo que representa el 5,41 por ciento del total de empleados (13.162).

Los servicios mínimos se han cumplido y no constan incidentes.

En Administración General, 219 de los 2.736 empleados han secundado la protesta, lo que supone el 8,00 por ciento; en el sector educativo, 409 de sus 5.525 trabajadores, lo que representa el 7,40 por ciento; en el ámbito sanitario, 67 de 4.008 empleados, el 1,67 por ciento en términos relativos; en Justicia, 12 de 385 empleados, el 3,12 por ciento del total, y en el resto del sector público, 5 de 508 trabajadores, lo que supone el 0,98 por ciento.