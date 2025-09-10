El 56,25% de los participantes en cursos de formación para el empleo de Cáritas Chavicar consigue un contrato laboral - CÁRITAS

A lo largo del primer semestre del año 2025, la Fundación Cáritas Chavicar ha desarrollado, en el marco de su Programa de Formación para el Empleo, cuatro cursos dirigidos al acceso a la actividad laboral de personas que atraviesan diferentes situaciones de dificultad: 'Atención Básica en Domicilio' -que se ha impartido en Logroño y Calahorra-; 'Limpieza de Instalaciones' en Logroño; y 'Limpieza Viaria' en Nájera.

"El objetivo de nuestro Programa de Formación para el Empleo es -detalla la directora/gerente de la Fundación, Esther Sueiro- crear oportunidades de empleo a través de impartir una amplia variedad de especialidades formativas, atentos siempre a las demandas del mercado de empleo y de las necesidades de las empresas".

A lo largo del primer semestre del presente año han participado 32 personas -8 por curso- en las cuatro formaciones desarrolladas por la entidad. El 62,5 por ciento de las participantes son mujeres y el 65 por ciento de los asistentes son personas extranjeras.

El Programa de Formación para el Empleo de Cáritas Chavicar es un proyecto de éxito que ha obtenido un 56,25 por ciento de contratos laborales entre las personas participantes en los cursos desarrollados en los primeros seis meses de 2025.

En concreto 18 personas de las 32 participantes consiguieron un empleo tras formarse en los cursos de la Fundación: 7 en el curso de 'Atención Básica en Domicilio' -4 en Logroño y 3 en Calahorra-, 5 en el curso de 'Limpieza de Instalaciones'; y 6 en el curso de 'Limpieza Viaria'. Sueiro remarca que la metodología del Programa de Formación para el Empleo de la Fundación Cáritas Chavicar se centra en "la tutorización personalizada y la orientación laboral; perseguimos que los alumnos participantes obtengan una asimilación efectiva de contenidos que facilite su inserción laboral".

El Programa de Formación para el Empleo del primer semestre de 2025 se completó con cursos iniciados a finales de 2024 y que se prolongaron a lo largo de los primeros meses del presente años.

Cursos como los de 'Carretillas Elevadoras' y de 'Hostelería y Hotelería', puestos en marcha ante la demanda de profesionales en ambos sectores; 'Información Básica Financiera' -que hace hincapié en contratos y nóminas- o 'Guarnecido de calzado', formación específica que se desarrolla en Arnedo en sintonía con la industria del calzado.

LA FORMACIÓN CONTINÚA

De cara al mes de septiembre, la Fundación Cáritas Chavicar ha programado ya tres nuevos cursos dirigidos a mejorar la empleabilidad y las capacidades para la búsqueda y el acceso a ofertas laborales: 'Informática Básica'. 'Informática para la búsqueda de empleo' y 'Búsqueda de Empleo y Formación'.

La directora/gerente Cáritas Chavicar apunta que el compromiso con el empleo de la Fundación no termina con el Programa de Formación, "ofrecemos un servicio de intermediación laboral que conecta a quienes participan en nuestro programas formativos con oportunidades laborales reales a través tanto de nuestros Centros de Inserción Social de Logroño, Haro y Calahorra, que son en muchos casos el paso previo para poder demandar después un empleo, como de nuestra Agencia de Colocación, que atiende cerca de 500 ofertas laborales al año y que ha gestionado en los dos últimos años 370 inserciones laborales".

La Fundación Cáritas Chavicar cuenta con la colaboración La Caixa, Fondo Social Europeo, Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño, para el desarrollo del Programa de Formación para el Empleo.