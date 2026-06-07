El 60% de los padres riojanos señala la alimentación de sus hijos como su principal carga mental diaria, según Danone

Archivo - Danone elabora el estudio 'La carga alimentaria' - DANONE - Archivo

LOGROÑO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sesenta por ciento de los padres riojanos señala la alimentación de sus hijos como su principal carga mental diaria, según Danone, que ha querido "visibilizar un fenómeno creciente".

En nota de prensa, ha puesto el acento en la "presión mental, emocional y económica de alimentar bien a los hijos en el contexto actual", señalando que "únicamente el seis por ciento de los padres riojanos cree tener la información suficiente para alimentar bien a sus hijos".

El setenta por ciento de los padres riojanos, además, afirma que el precio es un factor condicionante a la hora de hacer la compra diaria, según el estudio impulsado por Danone y apoyado por el Club de Malasmadres.

Siguiendo el mismo, el cincuenta por ciento de los padres riojanos reconoce hacer malabarismos para compaginar el trabajo y las responsabilidades familiares sin renunciar a ofrecer una alimentación de calidad a sus hijos.

CONTEXTO ECONÓMICO

El contexto económico añade "una capa adicional" de complejidad a la alimentación familiar, ya que el setenta por ciento de los padres riojanos afirma que las subidas de la cesta de la compra condicionan sus elecciones diarias en el supermercado, reflejando la dificultad de equilibrar calidad, nutrición y presupuesto en el día a día.

"Una presión constante que obliga a muchas familias a comparar más, planificar más y tomar decisiones cada vez más calculadas para poder llegar a todo sin renunciar a alimentar bien a sus hijos", ha señalado.

Una carga "también emocional", ya que "este esfuerzo va mucho más allá del acto de alimentar: implica planificar, anticiparse, comparar opciones y resolver imprevistos de forma constante".

Sólo el 25 por ciento de los padres riojanos siente que su esfuerzo diario es realmente reconocido, mientras que el sesenta por ciento admite tener la sensación de no estar haciendo lo suficiente bien para el bienestar de sus hijos.