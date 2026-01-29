Unos 70 agricultores cortan durante quince minutos la N-232 a la altura de 'El Recuenco' en Calahorra

Agricultores cortan la N-232 a la altura de la gasolinera de Las Gemelas en la zona de 'El Recuenco' en Calahorra - SFC

Delegación del Gobierno ha informado que los primeros cortes, en los cinco puntos establecidos, se han desarrollado sin incidentes

LOGROÑO/CALAHORRA (LA RIOJA), 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 70 agricultores han cortado, a las 08,30 horas, durante quince minutos la N-232 a la altura de 'El Recuenco' en Calahorra, dentro de la jornada de movilizaciones convocada por los sindicatos ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA UGT, que se desarrolla bajo el lema 'Estamos hasta los mismísimos'.

Una protesta, que entre otras cuestiones, se posiciona en contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y en general sobre la situación del campo riojano, que según han señalado, "no deja márgenes de beneficio y resulta ya insostenible".

La carretera nacional 232 ha quedado cortada al tráfico a la altura de la gasolinera conocida como 'Las Gemelas', en 'El Recuenco' durante 15 minutos. En este punto situado justo en el límite de los términos municipales de Calahorra y Aldeanueva de Ebro se han concentrado unos 70 agricultores que han movilizado más de 40 vehículos entre tractores, turismos, furgonetas y todoterrenos.

También se han desplazado hasta el lugar 5 patrullas de la Guardia Civil que han señalizado el corte y establecido medidas de seguridad.

Estos cortes en la carretera - anunciados en varios puntos de La Rioja- se prolongarán durante toda la jornada, hasta las 18,15 horas, con interrupciones del tráfico cada 15 minutos. En el caso de Calahorra, las afecciones están previstas a las 8,30, 10,00, 11,30, 13,00, 15,00, 16,30 y 18,00 horas.

A primera hora de la mañana tres agricultores pertenecientes a las organizaciones convocantes han explicado los motivos de la protesta.

Eva Lafraya, de UPA, ha señalado que el principal objetivo de las movilizaciones es "que nos escuchen". "Hasta ahora solo nos oyen, pero no cuentan con nosotros absolutamente para nada. Toman decisiones que nos sobrepasan y esto ya es un cúmulo. Estamos hartos de ser siempre los que perdemos y de que se hagan cambios para beneficiar a otros países", ha afirmado.

Preguntada por si la situación ha mejorado desde la última tractorada de 2024, Lafraya ha sido contundente: "No se ha avanzado en absoluto, estamos peor".

Por su parte, Jesús Pérez, de ASAJA, ha mostrado su rechazo al acuerdo con Mercosur, al que considera "el hundimiento del campo riojano y español, tanto de la agricultura como de la ganadería". Según ha explicado, los productores nacionales no pueden competir en igualdad de condiciones con terceros países. "Aquí tenemos controles fitosanitarios muy estrictos y productos de primerísima calidad, y ellos no. Al final vamos a estar consumiendo productos sin ningún tipo de garantía", ha advertido.

Fernando Fernández Cordón, de UAGR, ha realizado una primera valoración de la jornada de movilizaciones. "Es muy pronto aún, pero esperamos que vaya bien y que la gente acuda, porque la situación es la que es: la mayoría de las producciones están bajo mínimos, cobrando en muchos casos por debajo de costes. Es totalmente insostenible", ha subrayado.

En relación también con los acuerdos comerciales internacionales, Jesús Pérez ha añadido que "como todos los tratados con terceros países, ésta es una puntilla más". A su juicio, la falta de rentabilidad está provocando la ausencia de relevo generacional en el sector. "Con esta situación, ¿qué esperan los políticos? En mi caso llevo hortaliza y vino, y los dos productos están en la ruina", ha lamentado.

Fernández Cordón ha puesto como ejemplo los precios actuales de la coliflor: "Ahora mismo la caja está en cuatro euros y pico, y solo de costes ya son entre 2,5 y 3 euros, sin contar sueldos y otros gastos. El resultado es inviable. El problema son los precios; la rentabilidad es nula". Además, ha alertado de que el sector hortícola "está desapareciendo por momentos sin relevo generacional porque nadie se quiere quedar con el campo".

Las organizaciones agrarias advierten de que, si no se adoptan medidas urgentes, la situación del campo riojano seguirá deteriorándose, con consecuencias directas para el empleo, la producción local y el futuro del medio rural.

SIN INCIDENTES

Por su parte, Delegación de Gobierno ha informado que los primeros cortes de tráficos en los cinco puntos establecidos por los convocantes se han desarrollado "sin incidentes".

En la N-120 A, km-23,500 en Nájera, el cierre se ha iniciado a las 08,20 horas, abriendo la carretera a las 09,00 horas; en la N-232 en Briones, en el kilómetro 442,500 se ha cerrado a las 08,25 y se ha liberado la vía a las 09,10 horas.

También en la N-232, en el kilómetro 395,200, en Agoncillo, se ha cortado la circulación a las 08,30 horas y se ha abierto, de nuevo, a las 08,50, mientras que en Calahorra, en el punto kilométrico 354 de la N-232, se ha cerrado a las 08,30 y abierto a las 08,45 horas.

Finalmente, en la N-111, en el punto kilométrico 314 se ha cortado el tráfico por las protestas a las 09,00 horas y abierto a las 09,17 horas.