El 71% de las Mipymes peruanas prevé aumentar sus ventas y refuerza el optimismo empresarial

José Antonio Clemente Almendros, docente de UNIR y coordinador de FAEDPYME en Perú, intervino en el evento de forma virtual desde España. - UNIR

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 71% de las micro, pequeñas y medianas empresas peruanas prevé aumentar sus ventas en 2025, consolidando un clima de optimismo empresarial que anticipa un ciclo de crecimiento sostenido en empleo, inversión y actividad económica, según el 'Informe Mipymes 2025 Perú: Tamaño y crecimiento'.

Presentado este martes en la Sala Magna de la Universidad del Pacífico, el estudio -elaborado por un equipo multidisciplinar de investigadores de la Escuela de Posgrado Newman, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la Universidad del Pacífico, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo- confirma una mejora significativa en la confianza empresarial. El Índice Mipymes de Confianza se eleva hasta 43,9 puntos en 2025, frente a los 35,2 puntos del año anterior, impulsado principalmente por las expectativas en ventas e inversión.

El dinamismo previsto se refleja también en la inversión: seis de cada diez Mipymes (61,5%) planean incrementarla durante el próximo año, mientras que cerca del 49% anticipa aumentar su plantilla. Estas cifras dibujan un escenario de crecimiento integral, en el que las empresas buscan consolidar su expansión sobre bases más productivas y eficientes.

En este contexto, el tejido empresarial peruano muestra un fuerte componente estructural: cerca del 69% de las Mipymes son empresas familiares. Este modelo aporta estabilidad y visión de largo plazo, pero también plantea retos clave en profesionalización y acceso a capital.

"El predominio de la empresa familiar explica muchas fortalezas del tejido empresarial peruano, pero también exige avanzar en profesionalización y apertura para sostener el crecimiento", destacó José Antonio Clemente Almendros, docente de UNIR y coordinador de FAEDPYME en Perú.

De hecho, el informe revela un giro estratégico hacia una mayor apertura: el interés por incorporar nuevos socios se ha duplicado en un año, pasando del 32,4% al 63,8%, mientras que la incorporación de directivos externos alcanza ya al 72,4% de las empresas.

CAMBIOS ESTRUCTURALES NECESARIOS

Pese al actual ciclo de confianza, el informe advierte de importantes retos estructurales. Solo el 27,3% de las Mipymes desarrolla actividad exportadora y, además, estas ventas internacionales representan apenas el 2% de su facturación total, lo que evidencia una presencia limitada en los mercados globales.

Además, el estudio subraya que las Mipymes aportan el 99,3% del tejido empresarial formal en Perú, pero su contribución al valor agregado (31,4%) y a las exportaciones (7%) sigue siendo reducida, lo que refleja brechas aún existentes en productividad y competitividad.

En el ámbito del entorno empresarial, las compañías identifican como principales obstáculos la burocracia, las cargas regulatorias -especialmente laborales y fiscales- y el acceso al financiamiento. El sistema financiero continúa siendo una de las barreras más relevantes para el crecimiento sostenido de estas empresas.

"Este informe pone en evidencia que las Mipymes peruanas no solo resisten, sino que proyectan crecer con mayor ambición, apoyada en mejores expectativas de negocio e inversión", afirmó Jehovanni Velarde, investigador de la Escuela de Posgrado Newman.

GESTIÓN EMPRESARIAL PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

En paralelo, las Mipymes apuestan por un modelo de innovación pragmático. En lugar de grandes disrupciones tecnológicas, priorizan mejoras incrementales en gestión, procesos y productos, orientadas a ganar eficiencia operativa, calidad y adaptación al mercado.

Así, la productividad y la eficiencia emergen como las principales palancas de crecimiento, en un contexto donde el tamaño empresarial sigue condicionado por limitaciones estructurales, regulatorias e institucionales.

En conjunto, el 'Informe Mipymes 2025 Perú' describe un tejido empresarial resiliente y dinámico, que afronta 2025 con expectativas positivas de expansión en ventas, empleo e inversión, pero que mantiene retos clave en internacionalización, financiamiento y modernización para consolidar su crecimiento en el largo plazo.

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SOBRE ESCUELA DE POSGRADO NEWMAN

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