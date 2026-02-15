El 71% de las personas que realiza mudanzas en La Rioja tarda entre una semana y dos meses en colocar todas las cajas

Archivo - Imagen de recurso de las llaves de una vivienda. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 71 por ciento de las personas que realiza mudanzas en La Rioja tarda entre una semana y dos meses en colocar todas las cajas, según se desprende de la encuesta realizada por la empresa de mudanzas Gil Stauffer.

Además, el 57 por ciento de los encuestados reconoce que mudarse es un foco de estrés: el 43 por ciento afirma sentirse tenso durante el proceso, mientras que el 14 por ciento asegura discutir con su pareja o familia durante la mudanza.

Desde el punto de vista económico, el 43 por ciento de los riojanos destinó menos de 200 euros a su mudanza, mientras que el 29 por ciento gastó entre 200 y 500 euros, y otro 29 por ciento entre 500 y 800 euros.

En cuanto a la duración del proceso, el 57 por ciento afirma que la mudanza se completó en entre seis y diez días, mientras que el 29 por ciento necesitó entre tres y seis días y el 14 por ciento entre uno y tres días.

El asentamiento definitivo suele prolongarse: el 71 por ciento de los riojanos reconoce que tardó entre una semana y un par de meses en abrir y colocar todas las cajas, mientras que el 14 por ciento lo hizo en menos de una semana. Además, otro 14 por ciento admite que aún conserva cajas sin deshacer.

UN CAMBIO CON ALTO IMPACTO PERSONAL

El estudio refleja una distribución diversa en cuanto al número de mudanzas realizadas por los riojanos. El 43 por ciento afirma haberse mudado entre dos y tres veces; el 29 por ciento entre una y dos veces; y otro 29 por ciento entre cuatro y cinco veces.

En cuanto a la época del año, el otoño es el periodo más habitual para mudarse en La Rioja (71 por ciento), seguido a gran distancia por la primavera (14 por ciento) y el verano (14 por ciento).

MUDANZAS MAYORITARIAMENTE LOCALES EN LA RIOJA

Las mudanzas en La Rioja son, en su mayoría, de corta distancia. El 86 por ciento de los encuestados indica que sus traslados se han realizado siempre dentro de la misma ciudad o localidad, mientras que el 14 por ciento afirma haberse mudado de una provincia española a otra en algún momento.

A la hora de realizar el traslado, el 57 por ciento de los riojanos ha realizado la mudanza por su cuenta, el 29 por ciento ha pedido ayuda a amigos o familiares, y el 14 por ciento ha contratado un servicio de mudanzas para el transporte. Entre quienes contrataron un servicio profesional, la decisión se basó exclusivamente en la recomendación directa.