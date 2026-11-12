El 75 aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja se celebra en el cupón de la ONCE - GRUPO ONCE

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cupón de la ONCE del martes 17 de noviembre lo protagoniza el 75 aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Cinco millones de cupones difundirán por toda España este cumpleaños.

La delegada de la ONCE en La Rioja, Belén González Herrero, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, Javier Muñoz Ruiz, le han presentado el cupón al Decano del Colegio oficial de ingenieros industriales de Aragón y La Rioja, Salvador María Galve Martín y al presidente de la delegación en La Rioja, Manuel Celso Juárez Castelló.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja impulsa el desarrollo de actividades científicas, técnicas y económicas, la formación permanente, mantiene una bolsa de trabajo y desarrolla la previsión social de los colegiados. Representa a más de 2.200 colegiados.

Entre sus objetivos está la ordenación del ejercicio de la profesión, su representación y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados en su ámbito territorial.

Reafirmar su compromiso con la profesión, con las empresas y con la sociedad, además de impulsar el papel de la ingeniería industrial como motor de transformación son otros de sus objetivos.

Además, defiende los intereses profesionales de los colegiados, asesora y coopera con entidades públicas y privadas, e impulsa el desarrollo de actividades científico-técnicas y económicas.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas Sól o uso int ern o (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización.

Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.