Hasta 75 efectivos velarán por el éxito de la primera noche de fuegos artificiales de San Mateo 2025

Archivo - El Ayuntamiento pide seguir las indicaciones de la Policía Local - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

El lunes llega tras un fin de semana "tranquilo" y un domingo con 192 intervenciones

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hasta 75 efectivos, entre protección civil, policía local y bomberos, velarán por el éxito de la primera noche de fuegos artificiales, tal y como ha detallado el concejal de Interior, Francisco Iglesias.

En rueda de prensa frente al Revellín, y junto a la concejala de Festejos, Laura Lázaro, ha garantizado la seguridad en un evento para el que ha recomendado que se atienda a las instrucciones de policía local y de protección civil.

Ha pedido a los ciudadanos "que no traspasen los vallados, que no vayan por zonas que no estén debidamente señalizadas y que podamos disfrutar todos en el espectáculo pirotécnico con tranquilidad".

El día de hoy llega, ha señalado, tras un fin de semana "tranquilo" en el que la afluencia de público y, por tanto, de basura ha ido bajando. Así, el sábado se recogieron 18.000 kilos y el domingo en torno a 10.000 "aproximadamente".

La Policía local tuvo que intervenir, ayer, en 192 ocasiones frente a las cuatrocientas del día anterior.

Entre éstas, ha destacado que se hicieron ocho controles de alcoholemia y drogas, con un resultado de aproximadamente unas 130 pruebas y ocho positivos por alcoholemia y dos por presencia de drogas.

Además, hubo dos incidencias de violencia de género, ninguna por agresión, fueron por quebrantamiento de las medidas de alejamiento. Se procedió a la detención de las dos personas.

Hubo seis denuncias por incumplimiento de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, cuatro por tenencia de drogas en espacios públicos, una por desobediencia a la autoridad y otra por otra causa tipificada.

Se atendió a dieciséis personas por intoxicaciones etílicas en la calle que no tuvieron que ser trasladadas a centro hospitalario, pero sí fueron atendidas en los puestos de Cruz Roja.

Se suman 24 denuncias por ordenanzas municipales, en relación a la prohibición de orinar en la calle.