El 80 por ciento de la plantilla de la Inspección de Trabajo ha secundado la huelga, según CCOO

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador territorial del sector de la Administración del Estado en La Rioja de CCOO, Jesús Martínez, ha señalado que un 80 por ciento ha secundado la huelga de la Inspección de Trabajo. Una convocatoria que parte del no cumplimiento de los acuerdos logrados en julio del 2021.

De hecho, ha recordado que ya en marzo de este año se convocó otra jornada de huelga para exigir el cumplimiento, en lo correspondiente a la relación de los puestos de trabajo, "consiguiendo que la administración moviera ficha y lo que hizo fue una propuesta de 200 interinos más y plus de productividad".

Sin embargo, "nueve meses después no han hecho nada" porque el Ministerio de Trabajo "dice que el problema lo tiene el Ministerio de Hacienda y Función Pública que no pone el dinero, porque estar está y no lo quieren soltar", por lo que "hemos convocado además de la jornada de huelga de hoy, hay otras dos previstas en enero".

Martínez ha señalado que en la actualidad "la plantilla en La Rioja es de 44 trabajadores, que son 18 técnicos y administrativos, y el resto Inspectores y Subinpectores".

Para el coordinador territorial del sector de la Administración del Estado en La Rioja de CCOO lo deseable sería contar con el "doble" de Inspectores y Subinspectores para que "esto funcionase". "Donde más se ha perdido ha sido en técnicos y administrativos, más del 50 por ciento de la plantilla", ha lamentado Martínez.