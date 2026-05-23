800 peregrinos participan este sábado en la 'Valvanerada' más numerosa de los últimos diez años

Valvanerada 2026 - VALVANERADA

LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Valvanerada volverá a recorrer este sábado los 63 kilómetros que separan Logroño del Monasterio de Valvanera con el objetivo de mantener viva una de las tradiciones más antiguas de La Rioja.

La peregrinación, promovida por la Comunidad de Monjes de Valvanera, responde a una inquietud social, cultural, histórica, espiritual y turística y reunirá este año a 800 participantes, la cifra más alta desde el inicio de la nueva etapa de la marcha en 2017 bajo la denominación de Valvanera Camina.

La salida será a las 19,30 horas desde la Plaza del Ayuntamiento de Logroño. Está prevista la presencia del alcalde de Logroño, Conrado Escobar; del prior de la Abadía de Valvanera, José Giunta; y del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, entre otras autoridades.

RECORRIDO POR LA CIUDAD DE LOGROÑO

La marcha partirá desde la Plaza del Ayuntamiento y continuará por la Avenida de la Paz, Muro de Cervantes, Portales y Murrieta hasta la Avenida de Burgos.

Desde allí, los participantes accederán por la calle Estanque al parque de San Miguel antes de emprender el camino hacia La Grajera. La organización ha modificado la entrada al parque de San Miguel debido a las obras en la pasarela de acceso por Duques de Nájera.

Además, y de acuerdo con las nuevas directrices de la Dirección General de Tráfico, la marcha circulará por la derecha en el entorno urbano de Logroño y pasará al carril izquierdo a la salida hacia Navarrete. Está previsto que la luna acompañe a los caminantes durante la noche.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, tiene previsto incorporarse a la marcha y completar a pie el tramo hasta Navarrete junto al director general de Juventud, Diego Azcona. La edición de este año contará también con la participación del Club Deportivo Envero, que inscribe a tres deportistas con discapacidad y que ocuparán la primera línea de salida.

La llegada de los primeros marchadores al Monasterio de Valvanera está prevista para las 6,30 horas del domingo. El control de sellado abrirá en el monasterio a partir de las 6,00 horas.

La Valvanerada nació en 1956, lo que la convierte en una de las tradiciones más antiguas de la Comunidad Autónoma, aunque en algunos años no llegó a celebrarse.

La organización mantiene el espíritu abierto, festivo y religioso que caracteriza esta marcha y que, edición tras edición, pone a prueba la voluntad y la capacidad de sacrificio de quienes participan.