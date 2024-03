Escobar: "La igualdad es un objetivo que nos une, un derecho y una conquista que hay que preservar entre todos"

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha asegurado este jueves que "hay un objetivo que nos une a todos, la igualdad no tiene siglas, es un derecho social, es una conquista que hay que preservar y mantener entre todos".

Escobar ha presidido esta mañana el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Logroño con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres, en el que ha afirmado que "queda mucho por hacer, aunque hemos avanzado bastante". "A partir de ahí, el camino se recorre mejor conjuntamente", ha dicho.

"Ojalá no tuviéramos que celebrar este día, porque eso sería una feliz concreción de que la igualdad es una realidad en toda su extensión. Pero no es así. Hay que seguir celebrando este día y hay que seguir haciéndolo desde nuestras diferentes sensibilidades para dar visibilidad a lo que está bien y a lo que está mal", ha añadido el alcalde.

El acto se ha celebrado en la Casa de las Ciencias, en la sala que actualmente acoge la exposición 'Las chicas somos guerreras... y también ingenieras, científicas, tecnólogas, matemáticas' y ha contado con la presencia de representantes institucionales, miembros de la Corporación Municipal, colectivos que forman parte del Protocolo de Duelo de la Ciudad y otras entidades que trabajan por la igualdad en la capital riojana.

La concejala de Igualdad, Celia Sanz, ha presentado el acto y ha leído el manifiesto elaborado en el seno de la Federación Riojana de Municipios y Provincias (FEMP) para este 8M y que ayer jueves se aprobó en el Pleno municipal.

Los poemas de la logroñesa Valle Mozas han sido el hilo conductor del acto. En el último de ellos, la joven escritora ha relatado su particular 'Casa de muñecas'.

"Era una niña de 12 años -ha señalado- cuando me regalaron la casa de muñecas que generación tras generación había pertenecido a mi familia. Nunca me gustó jugar. Cuando la abuela entraba en la cocina, ya no podía acceder a la biblioteca. Cuando la madre llegaba a la habitación del bebé, sus pasos no sabían volver a la oficina. Ahora, tengo 20 años y sigo sin querer entrar en ninguna de esas habitaciones, por si a mí tampoco me dejan salir".

El alcalde también ha leído algunos versos de Valle Mozas y los ha querido dedicar a la abuela de esta, presente en el acto, valorando a "esa generación que ha pasado desapercibida y que ha hecho posible gran parte de lo que hoy disfrutamos en España". "Queremos dar visibilidad a ese talento que ha estado oculto", ha insistido.