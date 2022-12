Un 95% del sector de calzado secunda la huelga en Arnedo (La Rioja) para pedir "justicia, igualdad y un convenio digno"

Tras la cita de esta mañana, el sector también está convocado para participar en una manifestación esta tarde a las 18,30 horas

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector del calzado de Arnedo (La Rioja) ha secundado mayoritariamente -un 95 por ciento según los sindicatos- la huelga convocada para este jueves por CC.OO. Industria y UGT FICA también a nivel estatal para conseguir un "convenio digno" tras no alcanzar un acuerdo con la patronal.

En el caso de la localidad riojabajeña la cita ha comenzado desde la Puerta Munillo y, posteriormente, los asistentes se han trasladado al Centro Tecnológico del Calzado. En un momento dado, el obrero ya jubilado, Jesús Abad, ha querido dirigirse a los asistentes para mostrar "su orgullo" por "el Arnedo trabajador que está siendo consciente de su realidad".

Así, ha indicado, "me siento orgulloso de un Arnedo que no solo tiene imperios, no solo tiene porches... sino que tiene una clase obrera consciente de su realidad".

"MENOS IMPERIOS Y MÁS DIGNIDAD EN LOS SALARIOS"

Ante ello ha pedido "menos imperios y más dignidad en los salarios, salarios que día a día conseguimos con nuestro esfuerzo y nuestra conciencia de clase obrera".

"Día a día -ha proseguido- somos responsables de ir al 'tajo' y entregar una plusvalía para que esos imperios existan pero no pueden existir imperios si no hay justicia y si no hay igualdad, no se puede permitir".

De esta manera "reclamamos justicia e igualdad" para que "cada mes que pase no dejemos aparte nuestra profesión y esfuerzo para hacer un calzado de calidad y bien realizado por tener que estar pensando en si nos sostendremos en el gasto mensual".

LA CONVOCATORIA A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, según UGT FICA, alrededor del 95% de las plantillas del sector del calzado, integrado por más de 30.000 trabajadores, están secundando este jueves la huelga.

UGT FICA ha valorado el "alto" seguimiento que está teniendo la convocatoria, que, según ha señalado, debe hacer reflexionar a las patronales sobre la necesidad de desbloquear las negociaciones para alcanzar el convenio.

"Alrededor del 95% de las plantillas está apoyando la jornada de movilización en lo que constituye un éxito rotundo de la convocatoria y de las justas reivindicaciones de las personas trabajadoras del sector", ha señalado UGT FICA.

"Desde UGT FICA ponemos en valor el alto seguimiento de la huelga y volvemos a hacer un llamamiento a la responsabilidad de las patronales para que se sienten a negociar un convenio que dignifique al sector y mejore las condiciones laborales de las plantillas para que deje de ser uno de los sectores industriales peor tratados por sus patronales", ha señalado el sindicato.

"Esperamos que la jornada de hoy sea un punto de inflexión en el camino correcto y que las patronales entiendan que es necesario avanzar en la mejora de las condiciones laborales y redistribuir los beneficios entre quienes siempre han estado en primera fila a la hora de realizar esfuerzos que contribuyeran al mantenimiento del empleo y a la supervivencia de las empresas", ha añadido.