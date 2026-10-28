Aarón Palacio repasa en 'Tenía que ser de aquí', de Aragón TV, su trayectoria como figura de la tauromaquia

Aarón Palacio repasa en 'Tenía que ser de aquí', de Aragón TV, el año que consolidó su trayectoria. - CARTV

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de Aragón TV 'Tenía que ser de aquí' dedica su entrega de este jueves, a las 22.50 horas, a Aarón Palacio, una de las figuras emergentes de la tauromaquia aragonesa.

A sus 21 años, el joven de Biota se ha consolidado como uno de los nombres destacados de la temporada, protagonizando una rápida evolución profesional que le ha llevado a compartir cartel con figuras consagradas como Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey o Alejandro Talavante.

A lo largo de la entrevista con Itziar Miranda, Aarón Palacio repasará los momentos más importantes de un año especialmente significativo en su carrera. Durante 2026 ha participado en citas destacadas celebradas en plazas como Logroño, Zaragoza, Sevilla, Pamplona, Santander o Marbella.

Además, el pasado mes de octubre confirmó su alternativa en la Corrida de la Hispanidad de Las Ventas y firmó una de sus actuaciones más destacadas en la Feria del Pilar de Zaragoza.

Nacido en Biota en 2005, Aarón Palacio encontró desde muy joven su vocación en el mundo taurino. Tras llamar la atención durante un tentadero, comenzó su formación en la escuela taurina Mar de Nubes de la mano de Miguel Cuartero.

Desde entonces ha desarrollado una trayectoria ascendente que le llevó a tomar la alternativa en Nimes en 2025, en una tarde especialmente señalada para su carrera.

La dimensión más personal de Aarón Palacio llegará de la mano de su hermana, Ari, y de su abuelo, Ángel Palacio, que compartirán recuerdos familiares, anécdotas y aspectos menos conocidos de la personalidad del protagonista. Su testimonio ayudará a descubrir cómo ha sido el camino recorrido por el joven desde sus primeros años en Biota hasta su actual momento profesional.

Junto a ellos participarán también Raúl Gracia 'El Tato', actual apoderado de Aarón; Miguel Cuartero, director artístico y una de las personas clave en su formación; y Juan José Vera, empresario taurino y propietario de la plaza de toros de Tarazona y de la finca gaditana de El Taramal, donde el aragonés suele preparar la temporada.

El programa también contará con el testimonio de Morante de la Puebla, uno de los grandes referentes de la tauromaquia española y compañero de cartel de Aarón en algunas de las citas más relevantes de la temporada.

También intervendrán Diego Urdiales e Imanol Sánchez, así como del experto taurino de Aragón TV, Javier Valero, que aportarán diferentes perspectivas sobre la evolución y el futuro de una de las jóvenes promesas aragonesas.