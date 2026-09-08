La Abadía de Cañas acoge este sábado la puesta en escena de la obra teatral 'Los panes y los peces' - MONASTERIO DE CAÑAS

LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Teatro y patrimonio se darán la mano este próximo sábado, 12 de septiembre, en el monasterio con la obra denominada 'Los panes y los peces', de AtroteTeatro, que se pondrá en escena a las 19,00 horas. La entrada al monasterio (6 euros) da acceso a la función.

Además, se ofrece la posibilidad de realizar una visita guiada a la abadía (monasterio, sala capitular, sala de reliquias, cilla y claustro, más la reserva de sitio para la obra de teatro), por 6 euros más.

Las personas interesadas en asistir pueden reservar sus entradas escribiendo a entradas@monasteriodecanas.org o adquirirlas de forma presencial desde 30 minutos antes del inicio de la función.

El texto, la dirección y la interpretación corren a cargo de Popy Vegas y Julen G. Nacho Prado se encargado de la composición musical y la música en directo. Diego Quintas es el responsable de la iluminación y ayudante de dirección; Juan Carlos Pastor lleva a cabo el trabajo de escenografía y Guiomar de León ha diseñado la propuesta de vestuario.

Se trata de una actividad promovida por la Asociación Cultural Beata María Urraca de Cañas y cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja.

SINOPSIS

Dos nietos. Dos hermanos. Ambos, enfrentados por una herencia maldita. El destino marcado por la muerte de uno de ellos. Una generación que no vive donde crece, que ha olvidado esperar, que busca respuestas en sus raíces: ¿Los habitantes de la España vaciada han sido sepultados bajo las piedras? ¿Tarda los mismos meses en madurar un tomate que ir un hombre a pescar atunes en el mar? ¿Cuántos mulos y cuántos hombres se necesitan para bogar?.

Un homenaje a nuestros mayores, aquellos que habitan el campo y la mar, aquellos que con el sudor de su frente han conseguido que los panes y los peces se hayan multiplicado.