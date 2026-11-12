Abascal "confía" en que Vox obtenga representación en La Rioja en las próximas elecciones

1133250.1.260.149.20261112135252 El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto de precampaña en Logroño - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha confiado hoy, en Logroño, en que este partido obtenga representación en La Rioja en las próximas elecciones del 29 de noviembre; algo que ha calificado como un "gran resultado".

Abascal se ha desplazado, en la mañana de hoy, a la capital riojana para un acto, en la Plaza de Mercado, concebido para trasladar un mensaje a los medios de comunicación pero que, además, ha concitado a más de cien personas.

Los asistentes le han recibido con gritos de 'presidente' y 'Santi' ante los que Abascal se ha mostrado "emocionado" por el recibimiento. A preguntas de los periodistas, ha esperado y, por eso, ha dicho, estaba hoy en esta comunidad, "poder representar a los riojanos con un diputado de La Rioja".

"En La Rioja eso es muy posible por primera vez según las encuestas que se están publicando", ha proclamado levantando los aplausos de los asistentes.

"Pero también quiero decir que los riojanos ya han estado representados por Vox en el Congreso, porque cuando estamos en el Congreso algunos sabemos que representamos a toda la nación", ha dicho esperando que "eso sea reforzado en estas elecciones con la obtención de un diputado" o "mucho mejor dos".

Abascal ha comenzado su intervención refiriéndose a la huelga general desarrollada ayer, miércoles 11 de noviembre, calificándola como "un complot político del gobierno de la mafia y de sus sindicatos cómplices".

Preguntado acerca de si las personas que salieron en manifestación de Logroño (15.000 según la policía, 50.000 según los convocantes) participan del complot ha afirmado: "No, en absoluto" y ha añadido: "Se equivocan en sus planteamientos".

"Ni siquiera considero que todas las personas que vayan a votar al Partido Socialista, incluso en estas elecciones después de todo lo que haya pasado, formen parte de un complot. Pienso, evidentemente, que se equivocan en sus planteamientos y que se equivocan en su voto", ha dicho.

Les ha pedido que escuchen el mensaje de Vox, porque "probablemente encuentren más puntos de contacto de lo que puedan imaginar". "Nosotros no nos estamos dirigiendo a las personas de un sector ideológico, estamos dirigiéndonos a todos los españoles", ha afirmado.