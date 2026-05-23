Abierta convocatoria de ayudas para financiar gratuidad de la matrícula universitaria de primero y segundo curso en

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LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado este viernes la apertura del plazo para solicitar las ayudas para la financiación de la primera matrícula en asignaturas de primer y segundo curso de estudios oficiales universitarios de Grado de estudiantes de la Universidad de La Rioja (UR) matriculados en el curso 2025-2026.

Esta convocatoria se desarrolla al amparo del convenio suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, y la Universidad de La Rioja para continuar impulsando la gratuidad de los estudios universitarios y facilitar el acceso de los jóvenes riojanos a la educación superior en igualdad de oportunidades.

La medida da continuidad a la iniciativa puesta en marcha por el Ejecutivo regional el pasado año, mediante el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), para financiar la matrícula universitaria y amplía ahora esa gratuidad también al segundo curso de los estudios oficiales de Grado, en línea con el compromiso anunciado por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, de extender progresivamente esta ayuda al conjunto de la etapa universitaria.

Las ayudas irán destinadas a subvencionar el importe de los créditos académicos abonados por los estudiantes al formalizar la matrícula en la Universidad de La Rioja, hasta un máximo de 72 créditos ECTS correspondientes a asignaturas de primer y segundo curso del grado en el que se encuentre matriculado el estudiante.

La ayuda no incluirá las tarifas por servicios universitarios y, en ningún caso, superará la cuantía efectivamente abonada por el alumno.

Podrán solicitar estas ayudas los jóvenes universitarios empadronados en cualquier municipio riojano, con un mínimo de dos años de permanencia previa a la fecha de matriculación en el caso de los estudiantes de primer curso y de 3 años en los de segundo curso, o que hayan estado empadronados en alguna localidad riojana durante un mínimo de cinco años consecutivos.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática, a través del formulario habilitado en la página web de la Universidad de La Rioja. El plazo de presentación comenzará el lunes, 25 de mayo, y permanecerá abierto hasta el próximo 3 de junio.