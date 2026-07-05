Abierta la inscripción para nuevas incorporaciones al programa municipal 'Vida Sana' hasta el 15 de julio

LOGROÑO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño abre hasta el 15 julio, la inscripción para nuevas incorporaciones al programa municipal Vida Sana, que se desarrolla entre los meses de octubre y mayo.

Los objetivos de este programa, impulsado por la unidad municipal de Servicios Sociales y dirigido a las personas mayores de nuestra ciudad son los siguientes:

Ofrecer un espacio de encuentro y relación entre personas mayores, que presentan un momento vital similar y desean a través del espacio grupal, compartir experiencias de ocio, y participación social.

Promover las relaciones interpersonales asertivas, y la socialización, a través de la participación social activa.

Fomentar una vida activa y saludable durante esta etapa vital.

Favorecer, a través de las actividades programadas, la estimulación emocional, cognitiva, cultural y social.

Pueden participar en el programa Vida Sana aquellas personas mayores de 65 años empadronadas en Logroño. La actividad se realiza en grupos y se desarrolla en espacios municipales distribuidos por la ciudad, habitualmente en nuestros centros de servicios sociales, incluso en los barrios de San Antonio, Yagüe y El Cortijo y en algún centro escolar.

Las sesiones se programan en horario de mañana y tarde y se distribuyen en dos días alternos a la semana. La duración de cada sesión es de una hora y media. Para el próximo curso, el Ayuntamiento ha incrementado el número de plazas en Vida Sana, ofreciendo un total de 685.

PLAZOS

El acceso al programa para personas de nueva incorporación seguirá la siguiente secuencia temporal: Periodo de inscripción inicial. Las solicitudes deberán formalizarse a través del servicio 010, presencialmente, entre el 1 y el 15 de julio, ambos inclusive, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

El 20 de julio se procederá a la realización de un sorteo con las solicitudes presentadas. Publicación de listas. La relación de personas admitidas y, en su caso, en lista de espera, se hará pública el 21 de julio.

Las personas seleccionadas deberán acudir a la Unidad de Servicios Sociales en horario de 9,00 a 14,00 horas para formalizar la reserva de plaza, mediante el pago del curso. El plazo para realizar el trámite finaliza el 31 de julio.

Superada esta fecha, la plaza quedará a disposición de las personas en lista de espera. Lista de espera permanente. Finalizado el proceso inicial, las solicitudes podrán seguir registrándose desde el 1 de agosto de 2026 y a lo largo de todo el año, incorporándose a una lista de espera, que se gestionará desde la Unidad de Servicios Sociales en función de la disponibilidad de plazas.

Más información, a través del 010, de la página web logrono.es y del correo electrónico sociales@logrono.es. También puede obtenerse información sobre este y otros programas municipales en la Oficina de Atención a Personas Mayores (c/ Hermanos Moroy).