Abierta la matrícula de la Microcredencial 'Fundamentos biopsicosociales de la adolescencia'

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja ha abierto la matrícula de la Microcredencial Universitaria 'Fundamentos biopsicosociales de la adolescencia', una acción formativa orientada a profesionales que trabajan con adolescentes y que necesitan ampliar sus conocimientos sobre los procesos biológicos, psicológicos y sociales que caracterizan esta etapa del desarrollo.

El contenido de esta microcredencial ofrece una visión práctica e integradora de las bases neuropsicológicas y psicosociales de la adolescencia, consideradas elementos fundamentales para el acompañamiento, la prevención y la intervención durante una etapa clave del ciclo vital. La formación responde a la necesidad de dotar a profesionales de distintos ámbitos de herramientas que permitan comprender los cambios asociados a la adolescencia y mejorar su capacidad de intervención en diferentes contextos profesionales.

Las microcredenciales son certificaciones académicas de corta duración diseñadas para acreditar competencias específicas y responder a necesidades concretas de actualización profesional. Se caracterizan por su flexibilidad y por facilitar una formación especializada adaptada a los retos actuales del mercado laboral.

Esta formación está dirigida a personas con titulación universitaria en los ámbitos de la salud, el trabajo social, la psicología o disciplinas afines, así como a quienes puedan acceder a través de los procedimientos establecidos en la normativa de enseñanzas propias de formación permanente de la Universidad de La Rioja.

PROCESOS DE MADURACIÓN CEREBRAL DURANTE LA ADOLESCENCIA

Entre sus objetivos figura proporcionar conocimientos sobre los procesos de maduración cerebral durante la adolescencia, analizar los factores biopsicosociales que influyen en su desarrollo, explorar los procesos de construcción de la identidad, la autonomía y la resiliencia, así como aplicar herramientas de evaluación clínica y psicométrica en población adolescente.

Asimismo, la microcredencial presta especial atención a la detección temprana de factores de riesgo y de situaciones que puedan afectar negativamente al desarrollo adolescente, favoreciendo la adopción de medidas preventivas orientadas a promover el bienestar, el desarrollo saludable y la inclusión social de los jóvenes.

Juana Inés Mosele y Elena Andrade Gómez, profesoras de la Unidad Predepartamental de Ciencias Biomédicas y Especialidades Sanitarias de la Universidad de La Rioja, son las directoras académicas de esta microcredencial. La dirección ejecutiva corre a cargo de Cecilia Serrano Martínez, del Departamento de Derecho, y Noelia Barbed Castrejón, del Departamento de Ciencias de la Educación de la UR.

El profesorado está integrado por las propias Juana Inés Mosele y Elena Andrade Gómez, junto a José Ignacio Manzano González, del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (CSIC); Diana Valero Errazu, del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza; y Ginés Fernández Palacios, del Departamento de Investigación y Psicología en Educación de la Universidad Complutense de Madrid.

La formación se impartirá en modalidad virtual, tanto síncrona como asíncrona, a través del Campus Virtual de la Universidad de La Rioja. Cuenta con 25 plazas, una carga lectiva de 4 créditos ECTS y un precio de matrícula de 248 euros. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 16 de noviembre y las clases se impartirán entre el 18 de noviembre y el 21 de diciembre de 2026.

La inscripción debe formalizarse en https://www.unirioja.es/microcredenciales/inclusion-habilida....

DIPLOMA DE EXPERTO

Esta microcredencial forma parte de un itinerario formativo especializado en adolescencia junto con las microcredenciales 'Promoción de la salud integral y prevención en la adolescencia', 'Inclusión, habilidades socioemocionales y participación juvenil' y 'Planificación didáctica y metodologías de intervención socioeducativa con adolescentes'.

La superación de las cuatro microcredenciales permitirá obtener el Diploma de Experto en Intervención Socioeducativa y Promoción de la Salud en la Adolescencia.