Abierto el periodo de inscripción para las 4.764 plazas de las ludotecas municipales de Logroño en el periodo estival - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha abierto este lunes, 4 de mayo, el periodo de inscripción para las ludotecas municipales en verano con el fin de ayudar a la conciliación familiar. En total se ofrecen 4.764 plazas para menores nacidos entre 2014-2022 y los precios oscilan entre los 10,80 euros y las 29,70 euros, según los días de la elección. Por su parte, la ludoteca del parque infantil de Tráfico será gratuita.

La concejala de Infancia y Educación, Laura Lázaro, ha presentado junto al director general de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento, Jesús Esteban, el programa de ludotecas destacando la importancia de estos programas "que ayudan a las familias a una mayor conciliación de ocio lúdico y formativo de la máxima calidad para los niños y niñas de nuestra ciudad". El plazo estará abierto hasta el próximo 13 de mayo.

A estas ludotecas, además, se suma la del parque infantil de Tráfico que oferta un total de 150 plazas gratuitas y que, en esta edición, añade un turno más, con un total de 5.

En concreto, las ludotecas municipales contarán con 4.764 plazas disponibles para menores empadronados en Logroño nacidos entre el 2014 y 2022. Se establecen seis turnos; Del 23 al 30 de junio, del 1 al 15 de julio, del 16 al 31 de julio, del 3 al 14 de agosto, del 17 al 31 de agosto y del 1 al 4 de septiembre. El horario de las ludotecas es de 07,45 a 15,15 horas, siendo obligatoria la asistencia en la franja entre las 09,30 horas y las 13,00 horas.

De las 4.764 plazas totales, 2.478 serán generales para familias, otras 288 plazas reservadas a través de los centros de Servicios Sociales municipales y 1.998 plazas corresponden a la ludoteca municipal de 'El Trenecito' con procedimiento de ludoteca abierta.

Además, de estas 2.478 plazas generales para las familias se dedicarán inicialmente a familias con situaciones preferentes a través de baremación y luego la gestión de las vacantes libres se llevará a cabo por orden de solicitud.

En este caso, se contará con 413 plazas por cada uno de los seis turnos disponibles, con la siguiente distribución; 47 plazas en las ludotecas Canicas, Cucaña, El Desván, La Peonza, El Escondite, Lobete y La Comba, así como en el espacio infanto-juvenil La Atalaya y 37 plazas en La Oca.

GESTIONADAS POR LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

Por su parte, las 288 plazas que se gestionan a través de los Centros de Servicios Sociales Municipales se distribuyen en 48 plazas por cada uno de los seis turnos: 5 plazas en Canicas, Cucaña, El Desván, La Oca, El Escondite, Lobete, La Comba, La Peonza y La Atalaya; y 3 plazas por cada turno en la ludoteca El Trenecito.

Por último, se ofrecen 1.998 plazas en la Ludoteca Municipal Zona Centro El Trenecito se establece un procedimiento especial habilitando la vía de inscripción con el sistema de Ludoteca Abierta respondiendo así a los objetivos municipales de apoyo a la conciliación y servicios a las familias.

La actividad tiene un total de 37 plazas diarias en cada turno. De estas 37 plazas, 27 se ofrecen a través de un formulario web, que estará disponible el día hábil anterior a la participación (de lunes a viernes) hasta agotar estas plazas disponibles. Las 10 plazas restantes se completarán orden de llegada desde las 7,45 en la Ludoteca Municipal El Trenecito el mismo día de la participación. El precio por participante y día es de 2,70 euros.

El primer turno (6 días) tiene un coste por participantes de 16,20 euros. El segundo y el quinto turno (11 días) de 29,70 euros, el cuarto turno (10 días) 27 euros, mientras que el sexto turno (4 días) tiene un coste de 10,80 euros. Se aplica el 50% de descuento para participantes de una misma Unidad Familiar.

PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO

El Parque Infantil de Tráfico vuelve a repetir por segundo verano consecutivo su programa de ludoteca estival con el objetivo de facilitar la conciliación a través del campus de Educación Vial. Este año, se han establecido cinco turnos de 30 niños. El primer turno, del 23 al 26 de junio (4 días), segundo turno, del 29 de junio al 3 de julio, del 6 al 10 de julio, del 13 al 17 de julio y del 20 al 24 de julio, todos estos turnos de 5 días.

Este año se ha añadido un turno más que el pasado año, lo que permitirá que haya un total de 150 plazas. El campus es gratuito y está destinado a niños y niñas nacidos entre los años 2014 y 2020.

La edil de Infancia ha explicado que "los participantes realizarán talleres lúdicos de Educación Vial con actividades eminentemente prácticas dónde desempeñarán el papel de peatones y conductores de bicicleta en el Parque Infantil de Tráfico y su entorno más cercano". No es necesario acudir con bicicleta y casco propio ya que se utilizará el material del Parque Infantil Tráfico para el desarrollo de las actividades.

Las actividades se desarrollarán en horario de mañana de 8 h a 14 h, considerándose de asistencia obligatoria la franja horaria de 9,00 h a 13,30 h para así poder desarrollarse una adecuada dinámica del ocio educativo con el grupo de niños y niñas participantes.

La solicitud de inscripción se realizará a través de la página del Ayuntamiento de Logroño en el siguiente enlace del Formulario de Solicitud (Fase Inicial):https://forms.gle/pkzxmLzkxbmciQR67.

APOYO A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES

Tal y como ha indicado Lázaro, "desde el Ayuntamiento se presta especial atención al apoyo de aquellas familias que más lo necesitan, por ello se asegura la participación preferente de familias con víctima de violencia de género". También se dará prioridad a familias numerosas, familias monoparentales, familias con problemas de conciliación, cuando el progenitor en su caso ambos, estén en situación laboral activa y no puedan contar con ayuda externa para el cuidado de sus hijos/hijas, así como familias de adopción y familias de acogida.

Si la demanda supera la oferta de plazas, la asignación de las plazas se realizará en una baremación atendiendo a la renta per cápita de la unidad familiar, con un orden de menor a mayor renta en las solicitudes presentadas. En caso de empate tendrán prioridad por este orden: familias numerosas, familias monoparentales, familias con problemas de conciliación y familias acogedoras.

Una vez atendidas estas familias con situaciones consideradas prioritarias, en caso de quedar vacantes, podrán acceder a ellas por orden de solicitud el resto de familias. Se habilitarán sistemas de apoyo presencial para evitar la brecha digital, sirviendo como mediadores digitales con las familias.

FASES Y FORMAS DE SOLICITUD

Desde hoy y hasta el 13 de mayo a las 19,30 horas se podrá hacer una única solicitud por participante a través de un formulario descargable en la web de la ludoteca elegida.

Se debe solicitar un único turno y espacio municipal y remitirlo por correo electrónico.

Baremación: del 14 al 18 de mayo.

Listados previos: 19 de mayo, a partir de las 16,00 horas.

Presentación de alegaciones: del 19 de mayo.

Listados definitivos: martes 26 de mayo, a partir de las 16,30 horas.

Una vez conocida la concesión de plazas, se concertarán citas previas por email o teléfono para formalizar la inscripción. En caso de plazas vacantes, podrán tramitarse a partir las 9,30 del viernes 12 de junio hasta las 19,30 del lunes 15 de junio de 2026 las inscripciones de niños/niñas empadronados en Logroño que no hayan realizado solicitud previamente en ninguna ludoteca municipal, siguiendo el orden presencial en la ludoteca municipal correspondiente.