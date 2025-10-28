Abierto un plazo de diez días para pedir ayudas contra fuego bacteriano y fomentar buenas prácticas en cultivo de pera

Archivo - La Rioja ejecuta subsidiariamente el arranque de una finca de perales en Alfaro afectada por fuego bacteriano - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha convocado las dos líneas de ayudas extraordinarias dirigidas a los cultivadores riojanos de pera y remolacha azucarera, que suman un importe total de 927.000 euros, y les permitirán compensar la pérdida de rentabilidad derivada de los problemas de sanidad vegetal que han afectado a ambas producciones durante la presente campaña 2025.

Con la apertura de las dos convocatorias, el Ejecutivo riojano cumple el compromiso adquirido el pasado mes de julio, cuando aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para dar respuesta a desafíos como son los problemas fitosanitarios que ponen en riesgo la continuidad y viabilidad económica de cultivos estratégicos para la región.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 28 de octubre, la orden de bases reguladoras y la convocatoria de ayudas directas, en régimen de mínimis, destinada a compensar el sobrecoste de aplicar tratamientos preventivos frente al fuego bacteriano e incentivar las buenas prácticas agrarias en el cultivo de la pera.

La línea de ayuda está dotada con 740.000 euros. Podrán beneficiarse de la subvención fijada en 400 euros por hectárea (declarada en la Solicitud Única de la PAC del año correspondiente o inscritas en el REA), las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias que acrediten la realización de medidas preventivas frente al fuego bacteriano y cumplan los requisitos establecidos en la orden reguladora.

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en el BOR. Para el sector de la remolacha azucarera, gracias a esta nueva línea de apoyo para la que se ha dispuesto un presupuesto de 187.000 euros, un total de 61 productores con una superficie de 456 hectáreas recibirán ayudas de manera directa y en régimen mínimis. Se podrán acoger a estas ayudas todos los remolacheros riojanos según la superficie sembrada esta campaña.

La ayuda de concesión directa es de 400 euros por hectárea y se entenderá realizada por la presentación de la Solicitud Única de la PAC en la campaña 2025.

Los colectivos que representan al sector de la remolacha en La Rioja, la Cooperativa El Cierzo y Arag-Asaja, trasladaron a comienzos de año a la Consejería el problema de la bajada de producción y de la riqueza en azúcar como consecuencia, en parte, de la enfermedad de la amarillez virótica que afecta al cultivo, ya que tras la prohibición del uso de neonicotinoides no existe un tratamiento eficaz.

Con esta ayuda, la administración riojana busca, con carácter extraordinario durante este 2025, compensar la merma de rentabilidad causada por la actual bajada de precios en los contratos firmados para esta cosecha como consecuencia de los problemas existentes en la producción.