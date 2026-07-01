Abierto el plazo para inscribirse en las 'Aulas para la conciliación' de Calahorra desde este miércoles, 1 de julio - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra abre hoy, 1 de julio, el plazo de inscripción para el curso escolar 2026-2027 del programa 'Aulas para la conciliación'.

Un servicio gratuito para ofrecer un apoyo efectivo a las familias calagurritanas y puedan conciliar su vida profesional con su vida familiar.

"Las familias son uno de los ejes principales de nuestra acción de gobierno municipal. Apostamos por políticas que faciliten su bienestar y permitan a padres y madres desarrollar su actividad profesional con la tranquilidad de que sus hijos e hijas cuentan con un servicio de calidad, seguro y educativo", ha destacado el concejal de Igualdad, Iván Jiménez.

Para este próximo curso se ofertan 140 plazas en total para niñas y niños empadronados en Calahorra con edades comprendidas entre los 3 y los 13 años.

El programa se desarrollará desde septiembre de 2026 hasta junio de 2027 y contará con cuatro modalidades adaptadas a diferentes tramos horarios para cubrir las necesidades específicas que en cada momento del año puedan tener las familias de la ciudad:

Aula Matinal: -Destinatarios: niños y niñas de 3 a 13 años. -Horario: de 7,30 a 9,30. -Lugar: Ludoteca municipal. -Fechas: del 9 de septiembre de 2026 al 22 de junio de 2027, ambos incluidos.

-Plazas: 28.

Aula vespertina: -Destinatarios: niñas y niños desde los 3 hasta los 13 años. -Horario: de 16,00 a 20,00. -Lugar: Centro Joven Municipal. -Fechas: del 9 de septiembre de 2026 al 22 de junio de 2027, incluidos los dos días. -Plazas: 20.

Aula vacacional: -Destinatarios: de 3 a 13 años. -Horario: de 8,00 a 14,00. Lugar: Escuela Municipal de Municipal y Artes Escénicas 'Maestro Arroyo'. -Fechas: Desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 22 de junio de 2027 los días festivos en el calendario escolar que no son festivos laborales. -Plazas: 64.

Aula de fin de semana: -Destinatarios: de 3 a 13 años. -Horario: sábados de 9,00 a 14,00. -Lugar: Centro Joven Municipal. -Fechas: del 5 de septiembre de 2026 al 19 de junio de 2027, ambas fechas incluidas. -Plazas: 28.

Estas 'Aulas para la conciliación' están abiertas a todas las familias calagurritanas, pero tienen preferencia las familias monoparentales, las unidades familiares en la que los dos progenitores se encuentren en situación de ocupación laboral, las víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra la mujer y si la renta anual per cápita en la familia es igual o inferior al salario mínimo interprofesional.

También se otorga preferencia a la unidad familiar en la que uno de los dos progenitores se encuentre en situación de ocupación laboral, a la unidad familiar en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados, a las familias empadronadas en Calahorra y/o con menores demandantes del servicio escolarizados en centros escolares de Calahorra, las mujeres mayores de 45 años, la situación de desempleo de larga duración de uno de los dos progenitores o de los dos progenitores de la unidad familiar, entre otras circunstancias.

El Ayuntamiento de Calahorra pone en marcha este servicio gratuito con la colaboración del Ministerio de Igualdad y del Gobierno de La Rioja, a través del Plan Corresponsables.

INSCRIPCIONES HASTA EL 15 DE JULIO

Las inscripciones pueden realizarse desde 1 de julio hasta el próximo 15 de julio. Tanto presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de lunes a viernes de 8,00 a 13,30 horas, como online en la página del Ayuntamiento: www.calahorra.es en el apartado Trámites e inscripciones.

Toda esta información puede ampliarse en el servicio municipal de Igualdad llamando al número de teléfono 941 13 73 61 o enviando un mail a la siguiente dirección de correo electrónico igualdad@calahorra.es