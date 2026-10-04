Abierto plazo para participar en el XXVIII Concurso Internacional de Fotografía sobre Vino 'El Rioja y los 5 Sentidos'

La Dama, de la malagueña Araceli Avilés, primer premio del XXVII Concurso de Fotografía ‘El Rioja y Los 5 Sentidos’ - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente y La Rioja 360 Grados Avanza Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U., ha abierto hoy, día 2, la convocatoria para participar en el XXVIII Concurso Internacional de fotografía 'El Rioja y los 5 sentidos', organizado junto con Fundación Caja Rioja, con la colaboración de la Agrupación Fotográfica de La Rioja y el reconocimiento de la Federación Riojana de Fotografía.

El plazo para presentar fotografías queda habilitado desde hoy y hasta las 22 horas del 15 de noviembre y puede realizarse subiendo las obras participantes al apartado habilitado en la página web de La Rioja Capital (www.lariojacapital.com). El jurado del certamen estará compuesto por profesionales de reconocido prestigio.

El fallo del mismo, que será inapelable, coincidirá con la apertura, al inicio del mes de febrero, de la exposición itinerante de las imágenes premiadas en esta edición y de los mejores trabajos realizados, que recorrerá los centros culturales de Fundación Caja Rioja durante todo el año.

Concretamente, en Logroño del 4 al 25 de febrero, en Arnedo del 16 de marzo al 8 de abril, en Santo Domingo del 3 al 29 de mayo, en Haro del 31 de mayo al 26 de junio y, por último, del 4 al 18 de octubre en Calahorra. El objetivo de este veterano concurso es fomentar la creatividad artística y fotográfica en relación con el mundo del vino, pudiendo participar cualquier persona, profesional o aficionada, de cualquier nacionalidad y mayores de 18 años.

Los trabajos presentados tendrán como temática principal el vino en cualquiera de sus expresiones: vendimia, elaboración, bodegas, personajes, paisajes, bodegón, consumo, historia, arquitectura, experiencias, etc. Para esta categoría se podrán presentar un máximo de 3 fotografías por autor.

PREMIOS, HOMENAJES Y CATEGORÍAS ESPECIALES DEL CERTAMEN

Además de la selección para participar en la muestra itinerante de la presente edición, el concurso repartirá varios premios. Así, el trabajo mejor valorado obtendrá un primer premio de 1.600 euros; el segundo, de 900 euros y el tercero, 600 euros. Se otorgará, como en otras ediciones el Premio Especial #productoriojano, dotado con 600 euros, enfocado a generar de forma explícita imágenes en las que el vino comparta protagonismo con los productos agroalimentarios de La Rioja.

En esta edición se realizará un homenaje al fotógrafo Miguel Ángel Robredo, recientemente fallecido, estableciendo una categoría especial de fotografía de paisaje del vino que reconoce las mejores imágenes que plasmen la esencia del paisaje vitivinícola en La Rioja dotado con 600 euros. Asimismo, si el jurado así lo considera y los trabajos presentados lo merecen, se podrá conceder hasta dos accésits de 200 euros cada uno.

Durante la pasada edición de 2026, se presentaron al concurso un total de 672 obras, pertenecientes a 240 participantes, de 20 países diferentes, donde el primer premio recayó en la malagueña Araceli Avilés con su obra 'La Dama'.