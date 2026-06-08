Abierto el plazo para presentar propuestas para el cartel anunciador de las Fiestas de San Mateo 2026

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LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha abierto el plazo para participar en el concurso del diseño del cartel anunciador de las fiestas de San Mateo 2026 y la 69 Fiesta de la Vendimia Riojana, que se celebrarán del 19 al 26 de septiembre.

Las personas interesadas podrán presentar un máximo de tres obras en la Unidad de Festejos del Ayuntamiento de Logroño hasta las 14 horas del próximo 19 de junio. Los trabajos deberán ser originales e inéditos y no podrán haber sido presentados con anterioridad a otros certámenes.

Las propuestas serán valoradas por un jurado integrado por la concejala de Festejos; un concejal o concejala de la oposición municipal; una persona representante de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR); un profesional del diseño gráfico, la ilustración o la creatividad visual de reconocido prestigio; un representante de los medios de comunicación; un representante del tejido cultural o festivo; un representante de la juventud y la participación ciudadana; un funcionario del Ayuntamiento; y la gestora de Festejos del Consistorio, que actuará como secretaria.

El jurado, que no podrá declarar desierto el concurso, se reunirá el 26 de junio para seleccionar la obra ganadora. El fallo se hará público ese mismo día. El autor o autora del cartel seleccionado recibirá un premio de 3.500 euros.

La obra premiada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Logroño, incluyendo todos sus derechos de utilización, reproducción y difusión, y será utilizada como cartel oficial de las fiestas y portada de los programas festivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PROPUESTAS.

La temática de las obras deberá estar vinculada a la festividad de San Mateo.

El procedimiento técnico o artístico será de libre elección -fotografía, pintura o diseño gráfico, entre otros-, aunque las propuestas deberán adaptarse a las necesidades de su posterior reproducción en cuatricromía.

Los participantes deberán incluir obligatoriamente el logotipo del Ayuntamiento de Logroño, en la forma que consideren más adecuada, siempre respetando el Manual de Identidad Gráfica y el Manual de Publicidad Institucional del Consistorio, disponibles en la página web municipal.

Asimismo, las obras deberán incorporar el texto: 'Logroño. San Mateo. 69 Fiesta de la Vendimia Riojana del 19 al 26 de septiembre de 2026'.

Los carteles deberán presentarse en formato vertical y con unas dimensiones de 50x70 centímetros. La entrega se realizará en formato digital, en un pendrive y con una resolución de 300 ppp.

La persona ganadora deberá realizar además la adaptación gráfica del cartel a tres formatos diferentes, así como a las portadas del programa general de fiestas y del programa de actividades infantiles.

Las obras se presentarán sin firma. Para garantizar el anonimato, los pendrives deberán llevar impreso un lema visible, que también figurará en un sobre cerrado.

En el interior de dicho sobre deberán incluirse los datos personales del participante (nombre completo, domicilio, número de teléfono y fotocopia del DNI), así como una declaración responsable en la que se indique que la obra presentada es original e inédita.