Abierto el trámite de exposición pública de la nueva Ley de Pesca y Gestión Piscícola de La Rioja

Archivo - Detalle de la caña de pescar de un hombre durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha abierto hoy, 3 de junio, a través del Portal de Transparencia del Gobierno de La Rioja, el proceso de información pública del proyecto de la nueva Ley de Pesca y Gestión Piscícola de La Rioja, que actualizará la normativa vigente después de veinte años para dar respuesta a la evolución de la actividad piscícola, los impactos del cambio climático y las modificaciones legislativas a nivel estatal, europeo y autonómico.

El Gobierno de La Rioja busca con la nueva ley armonizar la práctica y el fomento de la actividad con la conservación del medio ambiente y los ecosistemas acuáticos, estableciendo una planificación previa para la actividad y regulando nuevos tipos de masas de agua y modalidades de pesca. También valora la importancia social y económica de la pesca como actividad de ocio y un recurso turístico generador de riqueza en la comunidad autónoma.

El Consejo de Pesca de La Rioja informó ayer sobre este trámite final para aprobar el texto normativo, que permanecerá en exposición pública para su consulta y presentación de alegaciones, hasta el próximo 24 de junio, en la página web del Gobierno de La Rioja: https://web.larioja.org/participa/participacion?n=part-infor.... Con este paso culmina un proceso de elaboración de la nueva ley desarrollado de forma participativa y consensuada, en el que se ha trabajado estrechamente con la Federación Riojana de Pesca y otras entidades colaboradoras para incorporar sus aportaciones y alcanzar el mayor acuerdo posible.

La nueva Ley de Pesca se estructura en 11 títulos, con 123 artículos, y las correspondientes disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.

Una de las principales novedades que incluye el texto es la eliminación del examen de pescador para obtener la licencia. Solo se requerirá facilitar los datos de identificación personal y pagar una tasa, además de que los menores de 12 años podrán obtener gratis la licencia después de participar en una jornada de formación gratuita que impartirán entidades colaboradoras.

La futura ley se ajusta a la normativa sectorial vigente en materias como biodiversidad, aguas, evaluación ambiental y otras disposiciones de aplicación relacionadas con la gestión del medio natural. En este sentido, refuerza de manera significativa los aspectos vinculados a la protección, conservación y mejora de los ecosistemas acuáticos, así como a la conservación y el fomento de la riqueza piscícola de la comunidad autónoma.

Principales novedades Entre las novedades destaca también la creación de la figura del guía de pesca, incorporando un nuevo perfil profesional vinculado al desarrollo de esta actividad.

Asimismo, se crean nuevos tipos de tramos y aguas de régimen especial, así como espacios deportivos sociales, con el fin de facilitar una mejor gestión de la presión pesquera y ofrecer a los pescadores nuevos espacios para el desarrollo de la actividad social y deportiva.

En materia administrativa, se flexibilizan los requisitos normativos relacionados con la habilitación de los pescadores y se introduce una nueva tipología de pases de control.

Otro de los cambios relevantes es la revisión del régimen sancionador, mediante la actualización de la tipificación de las infracciones y de los importes de las sanciones, con el objetivo de ajustarlos a la realidad actual y armonizarlos con los existentes en comunidades autónomas limítrofes.

La nueva regulación actualiza igualmente las disposiciones relativas a las autoridades competentes en materia de vigilancia y control de la actividad pesquera.

Por otra parte, la ley simplifica diversos aspectos relacionados con la acuicultura, teniendo en cuenta la aplicación de la normativa de evaluación ambiental y el marco regulador vigente.

Finalmente, también se simplifican los procedimientos y requisitos relativos a las entidades colaboradoras, favoreciendo el acceso a fórmulas de gestión consorciada o conveniada para la administración y gestión de determinados espacios y recursos.