Un abogado se enfrenta a 3 años de cárcel por apropiación indebida y falsedad en la compraventa de un inmueble

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El abogado, D.N.C, se enfrenta a tres años de cárcel por apropiación indebida y falsedad en la compraventa de un inmueble. Por ambos delitos se enfrenta a año y medio de prisión, a lo que suma, por el de falsedad, 2.700 euros de multa, y otros 4.500 euros más por un delito de deslealtad profesional. Además, el fiscal le reclama dos años de inhabilitación como abogado, y una indemnización para sus clientes de 4.618,54 euros.

El juicio se celebra el miércoles, 17 de septiembre, a las 12,00 horas, en la Audiencia Provincial. Se da la circunstancia, que este letrado tiene dos horas antes otra vista por la que le piden cinco años de cárcel y 10.800 euros de multa por apropiación indebida y estafa a otro cliente.

Según recoge el escrito de Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado ha sido condenado a la pena de 18 meses de prisión como autor de un delito de estafa en virtud de sentencia firme de fecha 16 de septiembre de 2021 dictada por la Audiencia Provincial de La Rioja; y a la pena de 2 años de prisión como autor de un delito de estafa en virtud de sentencia firme de fecha 1 de septiembre de 2021 dictada por la Audiencia Provincial de La Rioja.

En esta ocasión, relata Fiscalía el abogado fue contratado para prestase sus servicios profesionales en la gestión de la compraventa de un inmueble. A tal efecto, el acusado formalizó un presupuesto que incluía la totalidad de los gastos derivados de esa compraventa, "incluyendo su minuta profesional, gastos de Notaría y Registro de la Propiedad, impuesto de transmisiones patrimoniales y plusvalía, por un importe total de 4.445,01 euros; cantidad que fue abonada por los mencionados clientes mediante transferencia bancaria en fecha 23 de septiembre de 2019".

Tras "mucha insistencia" por parte de los clientes, ya que "el tiempo transcurría sin que se realizaran los trámites", se firmó la escritura de compraventa el día 8 de octubre de 2020; y aun así, "en abril de 2021 la escritura todavía se hallaba en la Notaría, puesto que el acusado no había procedido a su pago ni había acudido a recogerla".

Los clientes tuvieron que "pagar de nuevo los gastos y los impuestos" -con un recargo de 173,53 euros- y "ocuparse de inscribir el título en el Registro de la Propiedad, pese a que todo ello estaba incluido en la provisión de fondos".

Ante el doble pago efectuado, los clientes reclamaron al acusado la devolución de dicha provisión de fondos; estando él conforme en devolver la cantidad de 4.203,01 euros -por descontar, de la cantidad inicial, 242 euros en concepto de minuta e IVA-, lo que los clientes aceptaron.

El día 7 de mayo de 2021 el acusado remitió a la letrada de dos de sus clientes un mensaje de correo electrónico en el que indicaba: "Acompaño resguardo orden de transferencia realizada esta mañana"; adjuntando un archivo con un "supuesto justificante", de la entidad bancaria BBVA, de una transferencia, por importe de 4.203,01 euros, desde la cuenta de la mercantil de la que el acusado es administrador (Nica Servicios Jurídicos, S.L.) a favor de estos clientes; justificante que "no había sido emitido por la mencionada entidad bancaria, ya que la transferencia nunca tuvo lugar".

Para el Fiscal los hechos constituyen un delito de apropiación indebida, otro de falsedad en documento mercantil, y un tercero de deslealtad profesional del que es responsable, en concepto de autor, el acusado.

