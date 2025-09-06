Piden cinco años de cárcel y 10.800 euros de multa para un abogado por apropiación indebida y estafa a un cliente

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal pide cinco años de cárcel y 10.800 euros de multa al abogado D.N.C., por un delito continuado de apropiación indebida, otro de estafa, y un tercero de deslealtad profesional, a una empresa, cliente suya, a quién también tendrá que indemnizar con casi 80.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

El juicio se desarrollará el miércoles 17 de septiembre, a las 10,00 horas, en la Audiencia Provincial. Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado -administrador de dos sociedades- en 2018 y 2019 "guiado por el ánimo de obtener un ilícito beneficio, como administrador concursal en el procedimiento de empresa 'Atom Vehículos Industriales', sin conocimiento ni autorización del Juzgado de lo Mercantil de Logroño, y sabiendo que perjudicaba los intereses de su cliente", realizó una serie de hechos delictivos.

El letrado "utilizando siempre el mismo modus operandi de solicitar dinero a la mercantil 'Construcciones Angulo Hermanos S.L' con abuso de su confianza en la relación profesional y aprovechándose de su posición como administrador concursal de la empresa 'Atom Vehículos Industriales', con incumplimiento de los deberes esenciales que deben guiar su actuación profesional, ordenaba transferencias a una cuenta bancaria indicada por él que no era la cuenta de consignaciones del Juzgado".

De hecho, el 21 de junio de 2018, envió un correo "donde indicó cómo se tiene que hacer la oferta, pidiendo una memoria de la empresa y exigiéndole el ingreso de una fianza en una cuenta a nombre personal suya como administrador concursal. La constructora realizó el pago en la cuenta del administrador concursal de la cantidad de 12.000 euros".

Posteriormente, en varias ocasiones exigió pagos a la empresa por 12.030 euros; por 1.911,80 euros; por 3.900 euros; y también por 3.850 euros, aduciendo pagos notariales y para los gastos de la operación en venta.

Cursa otros dos correos en los que solicita a la constructora 16.741 euros "a fin de completar un 10 por ciento de la operación de compra", y otro de 2.420 euros" en gastos notariales.

El día 16 de enero de 2019 envía "un nuevo correo , en el que se indica que es preciso un ingreso de 4.852,10 euros a fin de completar el uno por ciento de la garantía de la firma y que será devuelta una vez firmado". Ese mismo mes, pide un ingreso de 12.995 euros "a fin de pagar el importe de unos IBIS pendientes en el Ayuntamiento de Hormilla", así como posteriormente otros 903 euros.

El día 13 de febrero de 2019 "envía un nuevo correo en el que se le indica que se han detectado algunos errores, que es preciso solucionar antes de la firma y que los va a solucionar 'in situ' con el secretario del Juzgado". Ocho días después el solar y la finca sufre desperfectos por robo, por lo que el letrado les indica que "había que poner puertas nuevas para evitarlos", para lo que les solicita 8.385,30 euros.

En el mes de marzo de 2019 el acusado, administrador concursal, "alega algún problema para la firma que va a solucionar", que hace que "ante las evasivas que se dan por el acusado administrador concursal a la constructora, ésta se persona en el concurso para averiguar lo sucedido".

El día 17 de julio de 2019, se dicta por el Juzgado de primera instancia números 6 de Logroño en el concurso un auto, que "describe las irregularidades en la actuación realizada por D.N.C. como administrador concursal D.N.C., al margen del Juzgado", que deriva en el cese como administrador, y en octubre "se le deniega la autorización, por lo que cualquier entrega de dinero por parte de la empresa no estaba justificada en el concurso, ni ha sido ingresada en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, lo que justifica sobradamente la pérdida de confianza en su actuación y la justificación de su cese y procede a nombrar nuevo Administrador concursal".

El total de dinero defraudado asciende a 79.948,89 euros ingresados en la cuenta bancaria titularidad del acusado.

El acusado entre los años 2018 y 2019 se encontraba cubierto con la póliza de responsabilidad civil que suscribe el Colegio de Abogados de La Rioja para todos us colegiados en concepto de cobertura mínima obligatoria con Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. desde el uno de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019 y desde esta fecha hasta hoy con la aseguradora Seguros Catalana Occidente S.A. de seguros y reaseguros.

Para el fiscal, el acusado es responsable de un delito continuado de apropiación indebida, otro de estafa y un tercero de deslealtad profesional, por el que le pide 5 años de cárcel, una multa de 10.800 euros, así como inhabilitación para la profesión de abogado durante ocho años.

Además, el acusado deberá indemnizar a 'Hormigones Angulo Hermanos' con 79.948 euros por la cantidad defraudada, siendo responsables civiles y solidarios varias compañías aseguradoras.