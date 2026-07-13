Aborigen celebra un siglo de Azcona y veinte años de un idilio eterno

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LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Arnedo, epicentro del cine riojano a través de la Asociación de Vanguardias Arnedanas Aborigen y el festival Octubre Corto, se encuentra inmersa en una celebración sin precedentes que une dos efemérides fundamentales: el centenario del nacimiento de Rafael Azcona y el vigésimo aniversario de su primera visita a la ciudad.

Bajo el lema La huella de Azcona, la asociación está desplegando un ambicioso programa de actividades que ya ha comenzado a contagiar el espíritu azconiano por todos los rincones de Arnedo.

EL LEGADO QUE NACE EN LAS AULAS

La huella del genial guionista ha comenzado a grabarse en el presente y futuro de Arnedo: su juventud. El programa "Azcona en los coles de Arnedo" se celebró los pasados meses de mayo y junio en el CCE Sagrado Corazón, el IES Virgen de Vico y en el IES Celso Díaz.

Más de 500 jóvenes de 3º y 4º de la E.S.O. participaron con éxito en las 6 sesiones, a través de formatos dinámicos como el PechaKucha, un vídeo que acercaba su trayectoria cinematografía con declaraciones del propio Azcona y su faceta como dibujante en La Codorniz desde el libro "Repelencias" de Pepitas, que se regaló a un alumno/a en cada una de las seis sesiones.

Además todos y todas recibieron un díptico especial que conmemora estas fechas clave, insistiendo en "la huella de Azcona en Arnedo".

MIRANDO AZCONA

En el corazón de la ciudad, en la Puerta Munillo, la escultura de Rafael Azcona realizada por José Carlos Balanza sigue "mirando pasar la vida". Octubre Corto ha lanzado la propuesta "Mirando desde donde mira Azcona", una iniciativa activa que invita a toda la sociedad a situarse tras el visor de la escultura, capturar esa mirada y compartirla con el nombre y apellidos en:

MAIL: info@octubrecorto.com

INSTAGRAM: @octubrecortoarnedo

FACEBOOK: Octubre Corto.

El objetivo es profundamente emocional y colectivo: crear un mural gigante con todas las fotografías recibidas para reflejar la mirada de todo un pueblo hacia su maestro. Los participantes entrarán, además, en el sorteo de abonos para la próxima edición del festival.

UN OTOÑO DE REENCUENTROS Y MEMORIA

La programación no se detiene. Entre las actividades pendientes y en desarrollo destacan:

El Pasaje Rafael Azcona: Se proyecta la creación de un mural en la fachada del Hotel Victoria que une Avda. Constitución con el parque de La Paz, para que transporte a los viandantes al universo del cineasta.

Ediciones literarias: Se publicará el libro "Sobremesa redonda con Azcona", que recupera el histórico coloquio mantenido en 2006 entre Rafael, David Trueba, José Luis García Sánchez, Luis Alegre y Bernardo Sánchez. El libro estará coordinado e incluirá un texto de Isabel Ribote, además de una presentación de los participantes en aquel evento.

Exposiciones y Cine: Una muestra recorrerá su faceta de viñetista, completando un círculo que comenzó con la visita del maestro riojano en 2006 y que hoy, veinte años después, sigue más vivo que nunca en cada rincón de Arnedo.

La huella de Rafael: un vídeo documental cuyo epicentro sea la relación de Azcona y Arnedo. Para ello contaremos con personas claves en la vida de Rafael y que también tienen vinculación con nuestra ciudad. El diseño y la dirección correrán a cargo de Bernardo Sánchez y de Chechu León. Tanto uno como otro conocieron a Azcona, lo acompañaron en su visita hace 20 años y mantuvieron contacto con él hasta su fallecimiento. Estos días ha comenzado su rodaje en el Teatro Cervantes.

Como decía el propio Azcona, "lo de escribir es sólo ponerse; dentro del ordenador están todas las palabras". Hoy, Arnedo utiliza esas palabras para escribir el guion de un homenaje a la altura de un genio que, aunque afirmaba que su oficio se debía a la "longevidad", dejó una huella que el tiempo solo hace más profunda e indeleble.