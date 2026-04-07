Desde el 8 de abril se cortará el acceso a Calahorra desde la carretera de Logroño por obras en la red de saneamiento

LOGROÑO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra informa de que a partir de mañana, 8 de abril, se procederá al corte del acceso a la ciudad por la carretera de Logroño, debido a unas obras de reparación en la red de abastecimiento de agua potable de esta zona de la ciudad.

Esta restricción, desde la iglesia adventista hasta la rotonda de la carretera de Logroño con la LR-134, se mantendrá durante un periodo aproximado de 15 días, mientras duren estos trabajos.

El sentido de salida permanecerá abierto al tráfico, con la finalidad de minimizar las afecciones a la circulación de vehículos. Durante este tiempo, la parada de transporte urbano ubicada en el tanatorio Mémora quedará temporalmente suspendida.

La tubería actual es de fibrocemento y su sustitución está incluida en el Plan director municipal de Aguas como prioritaria.

Se va a colocar una nueva tubería de polietileno de 110 mm. de diámetro por la rígola de la calzada. Esta tubería abastece a empresas, supermercados, huertos de recreo, al Hospital... por lo que se ha hecho un bypass para dar el servicio de agua a la mayoría de afectados y ocasionar los mínimos inconvenientes.

El Ayuntamiento de Calahorra y la Policía Local "ruegan a los ciudadanos que respeten la señalización provisional, planifiquen sus desplazamientos con antelación y disculpen las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar".