Abril fue un mes extremadamente cálido en temperaturas y normal en precipitaciones en La Rioja

Archivo - Lluvia en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de abril fue en La Rioja extremadamente cálido en temperaturas, más de 4 grados por encima de lo habitual, y normal en precipitaciones, según los primeros datos del Avance Climatológico de la comunidad, que ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este parte, en términos generales, el mes de abril pasado tuvo un comportamiento general extremadamente cálido en toda la comunidad en cuanto a las temperaturas registradas.

Las anomalías observadas oscilaron entre valores de +3,2 grados en Logroño/Aeropuerto y +4,4 grados en Arnedo, con un promedio regional de +4,2 grados con respecto a las normales de referencia (1991-2020) que, para este mes, son 9,8 grados.

Se coloca así como el mes de abril más cálido registrado desde 1961, superando a los de 2011 y 2023, cuando se registraron anomalías en temperaturas de +2,7 grados.

En el caso de las temperaturas registradas en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, lo normal para el mes es de 12,6 grados, mientras que en el pasado abril, se registraron 15,8 grados, es decir, una anomalía de +3,2 grados, y carácter extremadamente cálido.

LLUVIAS

Respecto a las precipitaciones, el carácter pluviométrico de abril en la comunidad fue normal, aunque en algunos puntos de La Rioja Alta se produjeron tormentas fuertes.

De este modo, el porcentaje regional de precipitación promedió un 101 por ciento con respecto a los normales de referencia, con un rango que osciló entre valores del 31 por ciento en Arnedo, y del 236 por ciento en Nájera.

En concreto, en el caso de Logroño-Agoncillo, el valor normal para el mes es de 43 mm, mientras que, en el pasado abril, el valor medio ha sido de 54,2 mm, lo que supone una anomalía de +11,2 mm y un porcentaje del 126 por ciento, con lo que en este caso, se considera húmedo.