El absentismo laboral en La Rioja disminuye hasta el 6% en el tercer trimestre de 2025, por debajo de la media nacional

LOGROÑO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El absentismo laboral en La Rioja disminuye hasta el 6% en el tercer trimestre del año pasado, por lo que se sitúa por debajo de la media nacional, según el Informe de absentismo del tercer trimestre de 2025 elaborado por Randstad Research.

Un estudio en el que, en general, se destaca que los niveles de absentismo de los empleados en sus puestos de trabajo "se mantienen en tasas elevadas".

Con todo, la tasa de absentismo en La Rioja retrocede (-0,6pp) en el tercer trimestre; la incapacidad temporal disminuye en cuatro décimas y se sitúa en el 4,8%, según datos de Randstad Research que toman como base la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE.

La Rioja presenta un absentismo por debajo de la media nacional (6,6%) y se sitúa entre las tres comunidades con menos absentismo, junto con Baleares (5,9%) y Madrid (5,7%). En el lado opuesto, Murcia (9,2%) y Canarias (8,5%) lideran el absentismo.

En el conjunto de mercado laboral español, más de 1,47 millones de empleados faltan cada día a su puesto de trabajo, de los cuales un 21,2% no cuenta con una incapacidad temporal por razones médicas.

A nivel nacional, la industria concentra el mayor absentismo, con el 7,2% de las horas pactadas; le siguen los servicios (6,6%) y la construcción (5,7%).