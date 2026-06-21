Se Acabó La Fiesta (SALF) constituye su Punto de Contacto en la provincia de Logroño

Se Acabó La Fiesta constituye su Punto de Contacto en la provincia de Logroño - SALF

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Se Acabó La Fiesta (SALF) ha celebrado este viernes en la localidad de El Redal el acto oficial de constitución de su Punto de Contacto de SALF en la provincia de Logroño, la estructura territorial que permitirá al partido desarrollar oficialmente su actividad política y organizativa en la provincia.

El encuentro contó con la presencia de Cristina Falcón, enlace y portavoz autonómica de SALF Aragón, y Lorenzo Gastón, secretario de Organización Territorial de Aragón, quienes acompañaron a los afiliados y simpatizantes en este primer paso organizativo.

La jornada sirvió para formalizar la constitución del Punto de Contacto Provincial mediante la firma del acta oficial, dando comienzo a la implantación orgánica de Se Acabó La Fiesta en la provincia de Logroño.

La coordinación provisional de SALF en Logroño recae actualmente en Juan Aparicio, quien será el encargado de impulsar esta primera fase de organización territorial, coordinar el trabajo inicial con los afiliados y preparar los próximos pasos internos de la formación.

Durante el acto se destacó la importancia de contar con una estructura estable que permita trabajar de manera ordenada, cercana y eficaz, atendiendo a los problemas reales de los ciudadanos y reforzando la presencia de SALF en los municipios.

Asimismo, se explicó a los asistentes el proceso organizativo que se abrirá a partir de este momento para la elección del GEPCON, el Grupo de Enlace del Punto de Contacto de SALF, órgano responsable de la dirección, coordinación y buen funcionamiento del Punto de Contacto Provincial, cuya constitución deberá completarse conforme al calendario interno de la organización.

La enlace y portavoz autonómica de Aragón, Cristina Falcón, centró su intervención en la importancia del trabajo en equipo y de aprovechar el talento de cada afiliado.

"Cada afiliado tiene un talento distinto. Unos destacan en diplomacia, otros en redes sociales, comunicación, organización o gestión. Si ponemos esas capacidades al servicio del equipo, uno más uno deja de ser dos y se convierte en una fuerza mucho mayor", dijo.

También insistió en la necesidad de fortalecer los vínculos entre afiliados y crear equipos de trabajo especializados, destacando que la unión, la coordinación y el contacto permanente serán fundamentales para consolidar el crecimiento de SALF en el territorio.

Por su parte, Lorenzo Gastón, secretario de Organización Territorial de Aragón, expuso el funcionamiento interno del partido, el contenido de los manuales organizativos y de los estatutos, así como los procedimientos para la creación y desarrollo de los órganos territoriales de Se Acabó La Fiesta.

Durante su intervención resolvió las dudas planteadas por los asistentes sobre la estructura interna de la organización, la constitución de futuros grupos de trabajo y el proceso que culminará con la elección del GEPCON de Logroño.

La jornada concluyó con un turno de participación entre afiliados, simpatizantes y asistentes, en el que se intercambiaron propuestas e iniciativas para impulsar el crecimiento de Se Acabó La Fiesta en la provincia, en un ambiente de diálogo, respeto y voluntad de trabajo conjunto.

Asimismo, se recordó que uno de los pilares fundamentales del partido continúa siendo la lucha contra la corrupción. Todos los futuros candidatos deberán suscribir previamente un compromiso ético que incluye medidas de transparencia, responsabilidad política y la firma anticipada de su renuncia para facilitar su cese inmediato en caso de incumplimiento.

Con la constitución del Punto de Contacto Provincial en Logroño, Se Acabó La Fiesta da un nuevo paso en su implantación territorial y avanza en la construcción de una estructura estable, cercana y plenamente operativa al servicio de los ciudadanos.