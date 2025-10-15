La Academia Riojana de Gastronomía reivindica el papel de la cocina riojana como motor cultural, social y económico

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Academia Riojana de Gastronomía ha celebrado la entrega de los IV Premios de la Academia en un acto que ha tenido lugar esta tarde en el Centro de la Cultura del Rioja y al que han asistido unas 150 personas entre académicos, profesionales, instituciones y empresas relacionadas con el sector de la gastronomía, la restauración y el vino.

Los premios de este año han recaído en Martínez Somalo, la Denominación de Origen Calificada Rioja (DOCa Rioja) y el bar Blanco y Negro de la calle Laurel. Las tres entidades superan el siglo de historia y han sido reconocidas por su trayectoria, continuidad y aportación a la gastronomía riojana.

El acto ha sido presentado por el periodista José Ribagorda y ha contado con las intervenciones del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el presidente de la Academia Riojana de Gastronomía, Pedro Barrio.

El evento ha concluido con la intervención del presidente de la Academia, quien ha subrayado la importancia de la gastronomía como herramienta de promoción y desarrollo regional, y ha recordado los fines de la institución. "La Academia quiere promocionar La Rioja a través de su gastronomía; realzar y dar a conocer nuestros productos y a nuestros productores; ayudar a transmitir hacia fuera una imagen de calidad que potencie nuestra industria gastronómica y trasladar hacia dentro un mensaje de autoexigencia que sirva de estímulo para seguir mejorando en calidad y servicio."

Barrio ha añadido que "la gastronomía es mucho más que cocinar y comer. Es una fuerza transformadora, un motor de actividad con un gran impacto económico, cultural y social, con múltiples vinculaciones en otros ámbitos".

El presidente ha destacado también que los premios nacieron "para reconocer a aquellas personas, establecimientos y organizaciones que, dentro del amplio ámbito gastronómico, destacan por la calidad de su trabajo y por el efecto positivo y enriquecedor que generan en nuestra sociedad y en la imagen de La Rioja".

Los responsables de recoger los galardones han sido respectivamente, Elena Martínez Garnica, consejera delegada de Martínez Somalo; Raquel Pérez Cuevas, presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja y Andrés Fernández y Marian Mendoza, propietarios del Blanco y Negro.

Los premios cuentan con el patrocinio del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, la Acción Social de Caja Rural de Navarra y UNIR, Universidad Internacional de La Rioja.

Al término del acto se ha ofrecido una propuesta gastronómica titulada 'Interpretación de los pinchos riojanos', elaborada por el restaurante ARSA, cuyos fundadores, Beatriz y Rodrigo, han creado siete pinchos innovadores a partir de los bocados más tradicionales de las calles de la región que ha puesto el colofón a la velada reiterando el homenaje a la comida de pinchos tan afamada y practicada en La Rioja.

EL GALARDÓN 'GESTOS'

El Premio de la Academia Riojana de Gastronomía está representado por la escultura 'Gestos', obra del artista riojano José Antonio Olarte. Cada trofeo es una pieza única de 18x18x22 centímetros, realizada en hierro forjado sobre base de madera, en la que figura el logotipo grabado a fuego junto al nombre del destinatario y la inscripción "En reconocimiento a su aportación a la gastronomía riojana".

El autor describe la obra como un homenaje a los gestos cotidianos que conforman la cocina y la convivencia: 'Gestos de mover, cortar, aderezar, aliñar, amasar, colorear' 'Gestos para reunir, charlar, compartir, convivir, soñar, cantar' 'Gestos con los que la Academia Riojana de Gastronomía quiere reconocer, valorar, premiar'.