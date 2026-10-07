Acampada por Palestina de La Rioja convoca una cacerolada "para denunciar el colonialismo y la impunidad" - ACAMPADA POR PALESTINA DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina de La Rioja convoca un acto para sumarse al Día de Acción Global. Será este jueves, día 8 de octubre, en la Plaza del Mercado de Logroño, a las 20 horas. Acampada quiere unir su voz "a organizaciones de todo el mundo, movilizadas por la Alianza Global por Palestina para situar a Palestina en el centro de la agenda internacional, desafiar la complicidad política e institucional y aumentar la presión para lograr una rendición de cuentas significativa".

En un momento en que el genocidio por parte de Israel en Gaza continúa y la violencia de los colonos es respaldada por la entidad genocida, mientras las apropiaciones de tierras y el desplazamiento forzado se intensifican en toda la Cisjordania ocupada, esta acción es más necesaria que nunca. "No podemos permitir que el silencio político o la ilusión de un alto el fuego normalicen la destrucción continua de vidas y comunidades palestinas".

Acampada llama a la sociedad civil riojana "a participar en esta acción, en la que no estaremos solas". Miles de personas en todo el mundo comparten "nuestra preocupación por la normalización y aceptación de la injusticia, la violencia y el desprecio a los derechos de las personas que se imponen en concierto internacional".

"Nos revelarnos contra la destrucción planificada del pueblo palestino para robarle su tierra. No nos resignamos a un futuro en que se imponen oscuros intereses y reina la fuerza bruta sobre la protección de las personas. No podemos tolerar que la manipulación y la desinformación sistemática de los medios en manos de los poderosos nos priven del derecho a saber", finaliza el comunicado.