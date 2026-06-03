Acampada por Palestina de La Rioja convoca una cacerolada "para denunciar el infanticidio de Israel" - ACAMPADA POR PALESTINA DE LA RIOJA

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina de La Rioja ha convocado para mañana, jueves 4 de junio, una cacerolada en la Plaza del Mercado "para denunciar el infanticidio de Israel".

En nota de prensa, ha destacado cómo la infancia es uno de los sectores que más sufren cuando la violencia impera; algo que "se está viendo tristemente reflejado con la política de exterminio del Gobierno de Israel en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y Líbano".

Para mantener "viva" la lucha a favor de la infancia, Acampada por Palestina trabaja en coordinación con Educación por Palestina La Rioja, de forma que las comunidades educativas de distintos centros riojanos muestran su solidaridad con la infancia y la juventud palestina.

De este modo, escolares de La Rioja construyeron barcos de papel para mostrar su apoyo a las personas secuestradas de la Sumud Flotilla, barcos que formaron parte de un homenaje que estuvo expuesto en la Concha del Espolón hasta que se produjo su liberación.