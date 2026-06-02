Acepta año y medio de prisión por un delito de tráfico de drogas en Logroño

Archivo - Juzgados de Logroño, Palacio de Justicia de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acusado de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, al traficar con drogas, ha aceptado año y medio de prisión, así como una multa de 28 euros, tras la conformidad a la que han llegado en el juicio señalado para esta mañana

La acusación se ha rebajado a un delito de tráfico se drogas de menor entidad. La pena ha quedado suspendida a condición de que el acusado no cometa delito en los dos próximos años y pague la multa.

El Ministerio Fiscal pedía cuatro años de cárcel para P.A.G, al ser detenido por tráfico de drogas en Logroño. Le reclamaba también una multa de 20,98 euros. Los hechos, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, se produjeron a las 17,00 horas del 28 de febrero de 2023.

Ese día, el acusado conducía un vehículo por Avenida de la Paz en Logroño, buscando un comprador de sustancias estupefacientes que el acusado le proporcionaría. En su camino, a la altura del número 85 de la citada calle, encontró a un cliente que "como pago de la droga, introducía en la parte trasera del coche diversos artículos de perfumería o limpieza, aparentemente sustraídos en algún establecimiento público".

En ese momento, el acusado le entregó una papelina de color blanco, que contenía una dosis de heroína, sustancia estupefaciente compacta de color beige, con un peso bruto de 0,46 gramos y neto de 0,22 gramos, con una riqueza media del 17,2 por ciento, y con un valor en el mercado clandestino de 20,98 euros.

Tras realizarse la transacción, la Policía Local identificó al cliente, llevando en una mano la sustancia estupefaciente, señalando espontáneamente a los agentes que "no les había dado dinero".

En el vehículo del acusado viajaban una mujer adulta y tres niñas menores de edad, de cuya presencia se valía el acusado utilizaba para evitar que la Policía advirtiera que realizaba desde el automóvil ventas de droga.

Cuando fue detenido llevaba en el vehículo catorce artículos de marca 'Ariel', entregados por el cliente, y en una riñonera la cantidad de 400 euros, cantidad procedente de la venta de droga.