Un acertante de Briones, agraciado con algo más de 36.000 euros en el sorteo 'La Primitiva' de este lunes

LOGROÑO/MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una apuesta validada en la localidad riojana de Briones, que ha acertado un premio de segunda categoría (cinco aciertos + complementario), ha resultado agraciada con algo más de 36.000 euros en el de 'La Primitiva' de este lunes, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 5 de enero, ha estado formada por los números 33, 21, 34, 17, 3 y 2. El número complementario es el 11, el reintegro el 7 y el Joker, 0687730. La recaudación ha ascendido a 7.952.033,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 74.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 9 de Terrassa (Barcelona), situada en Tárrega, 4 y en la número 2 de Benetússer (Valencia), situada en Juan Martínez Company, 7 ACC. Plaza San Sebastián.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Moralzarzal (Madrid); en el Despacho Receptor número 31.495 de Iniesta (Cuenca); en el número 48.015 de Briones (La Rioja) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.