Acoso escolar, ciberacoso y estafas, principales preocupaciones de las familias riojanas respecto a sus hijos

Archivo - Imagen de archivo de una joven protestando contra el acoso escolar - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las preocupaciones de las familias riojanas han cambiado. Si antes el miedo por los hijos estaba en la calle, ahora se traslada a la escuela, al móvil y a las redes sociales e internet.

El acoso escolar en la niñez, y el ciberacoso y las estafas en la adolescencia son hoy en día las principales preocupaciones de los padres y madres riojanos, y para las que con mayor probabilidad estarían dispuestos a contratar asesoramiento y apoyo legal.

Así lo reconocen casi 7 de cada 10 padres y madres encuestados (67%) en el Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal, estudio que busca medir el pulso de la actualidad en torno a las preocupaciones de los españoles en el ámbito legal, así como su nivel de conocimiento jurídico.

Durante la niñez, entre los 0 y los 12 años, el acoso escolar encabeza claramente las preocupaciones de las familias (67%), y suscita la mayor potencialidad de contratación de acompañamiento legal.

A ello, se suman otras cuestiones que generan inseguridad y dudas legales, como las reclamaciones de consumo (46%), los problemas en el parto o negligencias médicas (43%), las gestiones requeridas tras el nacimiento (19%), así como los trámites o reclamaciones relacionados con el centro escolar (15%).

ADOLESCENCIA: INTERNET DISPARA LAS PREOCUPACIONES FAMILIARES.

Con la llegada de la adolescencia, las inquietudes cambian y el foco se traslada al entorno digital. Así, las principales preocupaciones las centran el ciberacoso y las estafas online (67%).

Le siguen el acoso escolar (57%), también presente en esta etapa, los problemas relacionados con la movilidad y los conflictos con terceros (para otro 57%, respectivamente), así como las compras online y las reclamaciones de consumo (50%, respectivamente), entre las principales preocupaciones de las familias con hijos de entre 13 y 18 años.

Completan este ranking los trámites relacionados con la enseñanza secundaria (45%).

El estudio también revela una importante desinformación jurídica entre la población riojana. El 47% admite desconocer sus derechos y puntúa su nivel de conocimiento legal con apenas un 4,3 sobre 10.

Además, aunque las publicaciones o las consultas en Internet son los primeros recursos de los riojanos para resolver sus dudas legales, una gran parte acude posteriormente a profesionales especializados, sobre todo en asuntos relacionados con estafas, acoso o suplantación de identidad online.

En estos casos, los abogados se convierten en la principal fuente de consulta para casi la mitad de la población riojana (49%).