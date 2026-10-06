Activado el Plan de Contingencia en La Rioja ante aumento del COVID-19, mientras la gripe se mantiene en niveles bajos

Archivo - Mujer con congestión nasal. - CECILIE_ARCURS/ISTOCK - Archivo

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, inicia esta semana la información periódica sobre la evolución de las infecciones respiratorias agudas (IRA) correspondiente a la temporada 2026-2027.

Los primeros datos, correspondientes a la semana 40, comprendida entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, reflejan un aumento de la incidencia global de estas infecciones, que pasan a situación epidémica.

Según los datos provisionales del sistema de vigilancia centinela, la incidencia de las infecciones respiratorias agudas se ha situado en 550,14 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 402,79 registrados durante la semana anterior.

El grupo de edad que presenta actualmente una mayor incidencia es el de los menores de un año. Por virus, se observa un ligero incremento de la gripe, aunque continúa en niveles bajos de incidencia, al pasar de 9,82 a 16,37 casos por cada 100.000 habitantes. También continúa aumentando la incidencia de la COVID-19, que alcanza los 78,59 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 68,77 de la semana previa. Por el momento, no se han detectado casos de virus respiratorio sincitial (VRS) dentro del sistema de vigilancia.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha señalado que estos primeros datos de la temporada "muestran un incremento de la circulación de las infecciones respiratorias, aunque debemos interpretar su evolución semana a semana y con prudencia, ya que nos encontramos al inicio de la temporada". En este sentido, ha precisado que "la gripe continúa todavía en niveles bajos, mientras que en las últimas semanas estamos observando una tendencia ascendente de la COVID-19".

Martínez ha subrayado que "desde Salud Pública mantenemos una vigilancia permanente de la situación epidemiológica y de su repercusión asistencial para adaptar las medidas necesarias en función de la evolución de los distintos virus respiratorios".

El sistema de vigilancia centinela de La Rioja está compuesto por una muestra representativa de 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, que permite realizar un seguimiento continuado de la circulación de los principales virus respiratorios y de su impacto sobre la población.

AUMENTAN LOS INGRESOS HOSPITALARIOS POR INFECCIONES RESPIRATORIAS

En paralelo al incremento de la incidencia, durante la semana 40 se ha registrado también un aumento de los ingresos hospitalarios asociados a infecciones respiratorias agudas. La incidencia de hospitalización se ha situado en 14,05 ingresos por cada 100.000 habitantes, frente a los 11,64 de la semana anterior. Estos datos tienen carácter provisional y continuarán analizándose a lo largo de la semana.

A fecha de 5 de octubre, permanecen hospitalizadas en La Rioja 28 personas con COVID-19 y una persona con gripe, mientras que no hay ningún paciente ingresado por VRS. La Rioja avanza en la campaña de vacunación Ante el inicio de la temporada de mayor circulación de virus respiratorios, la Consejería de Salud y Políticas Sociales recuerda la importancia de la vacunación como una de las principales herramientas para prevenir la enfermedad y, especialmente, sus complicaciones entre las personas más vulnerables.

Eva Martínez ha insistido en que "la vacunación sigue siendo nuestra principal herramienta para prevenir las formas graves de estas infecciones y reducir sus complicaciones, especialmente entre las personas mayores, quienes presentan patologías crónicas y el resto de colectivos vulnerables".

Por ello, la directora general ha animado a la población incluida en los grupos diana a vacunarse conforme se vaya desarrollando la campaña: "Es importante no esperar a que la circulación de los virus sea elevada. El objetivo es llegar protegidos a las semanas en las que previsiblemente habrá una mayor incidencia".

La campaña de vacunación 2026-2027 se está desarrollando de manera progresiva, priorizando inicialmente a los colectivos con mayor riesgo. Hasta el momento, en La Rioja se han administrado 6.406 dosis de vacuna frente a la gripe y 3.367 dosis frente a la COVID-19. Los datos porcentuales de cobertura comenzarán a facilitarse cuando la vacunación se encuentre más avanzada y se haya incorporado el conjunto de los grupos de edad y poblaciones diana previstos en la campaña.

Esta temporada, además, La Rioja ha ampliado hasta los 13 años la vacunación frente a la gripe en los centros educativos. Los equipos de Enfermería de Atención Primaria se están desplazando a los colegios para administrar la vacuna intranasal a los escolares incluidos en la población diana, facilitando así el acceso a la inmunización de los menores y sus familias.

La campaña continuará incorporando progresivamente durante el mes de octubre al resto de grupos diana para la vacunación frente a la gripe y la COVID-19, con el objetivo de que las personas con mayor riesgo lleguen protegidas al periodo de mayor circulación de los virus respiratorios.