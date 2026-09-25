Las actividades continúan durante este fin de semana en Logroño con un completo programa post fiestas de San Mateo

Archivo - Imagen de archivo de la Ofrenda Floral a la Virgen de Valvanera. - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Mateo 2026 se despiden esta noche con la tradicional Quema de la Cuba. Sin embargo, las celebraciones no terminan aquí, ya que a lo largo de todo el fin de semana la ciudad disfrutará de un variado y nutrido programa post fiestas.

El sábado por la mañana, a partir de las 11 horas, tendrá lugar uno de los actos más esperados: la XVI Exaltación de chuletillas asadas, organizada por la Federación de Peñas en la Avenida Colón.

En el Espacio Peñas 2.0 habrá actividades familiares y el concierto K-POP Star a partir de las 12 horas. A esa misma hora se podrá participar en un trueque de libros en el Punto de Lectura La Pajarera del Parque del Carmen.

En la Plaza Diversidad se podrá disfrutar a las 12 horas del asado popular de ternera ecológica al espetón, cuyos beneficios se destinarán a la Cocina Económica, y en la Plaza Primero de Mayo habrá una degustación de pincho moruno a cargo de la Asociación Sinergia.

La mañana terminará con varias propuestas musicales: 'Válgame el son' en la caseta de la Casa de Andalucía a las 13,30 horas (desde las 13 horas habrá también hinchables en este lugar); vermú torero con DJ Faul McCartney en el Espacio Peñas 2.0 a las 13,30 horas, y el Festival Calle Salsa 2026, en la Plaza Primero de Mayo, que se extenderá hasta la medianoche.

Por la tarde, a las 17,30 horas, se disputará en el frontón Javier Adarraga la Feria San Mateo de pelota a mano profesional. A esa misma hora, habrá Café Cantante con Richard Harp y Carlos Onís en el Espacio Peñas 2.0 (seguirá el concierto de Malauva a las 19 horas). Más tarde, a las 18 horas, el Parque Gallarza acogerá el Festival folclórico a cargo de la Federación de Casas Regionales.

La jornada continuará en la Concha del Espolón, a las 19 horas, con el Festival Nacional Grupo Folclórico Contradanza. De forma paralela, desde las 19 hasta las 21,30 horas, la Plaza del Cerrado de Varea será escenario de una degustación de zapatilla de jamón y de diferentes actividades infantiles organizadas por la asociación vecinal.

La música marcará la tarde y noche del sábado en la Casa de Andalucía con varias citas: el concierto de Los Siglos a las 20 horas, del grupo Alboreá a las 23,30 horas y una disco móvil a partir de la 1:00 de la madrugada.

Y en el Espacio Peñas 2.0 tendrá lugar otro de los platos fuertes musicales, con los conciertos, a partir de las 20,30 horas, de La Txorra Records, Bicho Z y El Drogas.

El domingo, 27 de septiembre, se vivirá una intensa jornada desde las 11 hasta las 20 horas en el Paseo del Espolón, con el San Mateo Intercultural: Diversidad y convivencia, que ofrecerá degustaciones, actuaciones de música y danza, talleres y actividades infantiles.

A las 11,30 horas, el Auditorio Municipal de Logroño será escenario del XLV Festival de Jotas que organiza la Peña Rondalosa, y a las 12 horas tendrá lugar uno de los actos más tradicionales y emotivos: la ofrenda floral a Nuestra Señora la Virgen de Valvanera en la calle Vitoria, organizada por la Peña Aster.

Los actos concluirán a partir de las 17,30 horas con la Feria San Mateo de Pelota a Mano Profesional. Por último, se recuerda que el programa completo de actividades puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Logroño: www.logrono.es.